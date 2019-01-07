صدر اليوم الأحد عن مركز الأسرى للدراسات والأبحاث الاسرائيلية دراسة بعنوان دراسة الجيش الاسرائيلى تشكيله وقدراته ومهماته 2019 للباحث المختص في الشأن الاسرائيلى الدكتور رأفت حمدونة .

وقال د. حمدونة في مقدمة الدراسة أن أحد أهم مقومات القوة وعوامل النصر أن تعرف عدوك ، ومكامن القوة والضعف لديه ، و أن الوعى بالهيكلية والقدرة العسكرية والتكنلوجية لجيش دولة الاحتلال الاسرائيلى، الغائبة عن المشهد لدىالمعنيين بالأمر ، ولربما حتى داخل المؤسسات الأمنية للقوى الفلسطينية وأحياناً العربية الرسمية ، أحد الأسباب التى دفعته لتقديم هذه الدراسة .

ووأضاف أن الهدف من الدراسة هو وضع الإنسان الفلسطينى والعربى والمعنيين بعناصر التحدى مع الكيان الصهيونى رغم مرارة المقارنة واتساع الفجوة العسكرية والتكنلوجية ، كونها للأسف تسير بوتيرة سريعة لصالح الكيان، الأمرالذى يحتاج للمسؤولية والجدية والوعى والإدراك ، للمستجدات على الصعيد الادارى والتكنلوجى والعسكرى .

وأشار أن هذه الدراسة متجددة للعام الخامس على التوالى وتناولت هذا العام 2019 تعريف عام بهيكلية الجيش الاسرائيلى ، والميزانية السرّية له ، ومكانة دولة الاحتلال عسكريا على المستوى الدولى ، وقيادة الجبهة الداخلية ،وقانونالتجنيد ، والرتب العسكرية ،وهيكلية الجيش الاسرائيلى من قدرة القوات البرية ، الجوية ، البحرية ،والامكانيات التكنلوجية و شبكة السايبر ، والأسلحة الكيماوية ، والوحدات الخاصة في الجيش الإسرائيلي ، وجوانب الضعف في القدرات العسكرية الإسرائيلية ، والخاتمة .

ويمكن تحميل الدراسة على الرابط التالى :

http://alasra.ps/…/doc…/22dd7bdacb23f2ada5285e2f773b0c37.pdf

طالع دراسة الجيش الاسرائيلى تشكيله وقدراته ومهماته 2019 – الباحث د . رأفت حمدونة

مرفق ملف

وعلى الرابط التالى /

http://alasra.ps/ar/uploads/documents/22dd7bdacb23f2ada5285e2f773b0c37.pdf