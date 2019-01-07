صحة الكرخ / تنصيب جهاز تعقيم آلالات الجراحية (الاوتوكليف) و جهاز التقطير في مستشفى المحمودية العام

اعلنتدائرة صحة بغداد الكرخ عن تنصيب جهاز تعقيم الآلات الجراحية (الاوتوكليف) مع جهاز التقطير في مستشفى المحمودية العام

ذكر ذلك مدير مستشفى المحمودية العام الدكتور (إسماعيلحسن الطائي) بناءا على المتابعة المستمرة من قبل مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف الحجامي) و الحرص على توفير كافة المتطلبات الضرورية و اللازمة لضمان خدمة طبية و صحية متكاملة للمواطنين قامت دائرة صحة بغداد الكرخ بتأمين جهاز تعقيم الآلاتالجراحية (الاوتوكليف) مع جهاز التقطير حديث عدد (2) لشعبة الأسنان و بمواصفات عالمية رصينة

و بين مسؤول شعبة الاسنان الدكتور (مصطفى العصامي) ان الاجهزة الحديثة التي تم تنصيبها في شعبة الاسنان المانية المنشأ و بمواصفات عالمية رصينة حيث يقومجهاز تعقيم الالات الطبية بتعقيم جميع الالات و المعدات المستخدمة في عمليات الاسنان و ذلك تجنبا لحدوث العدوى اما اجهزة التقطير فتقوم اثنان بتجهيز ماء مقطر معقم خالي من الاملاح لجهاز الاوتوكليف و منظومة كرسي الأسنان .

اعلام صحة الكرخ