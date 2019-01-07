عريان في الذاكرة

الحفل التكريمي للشاعر الكبير عريان السيد خلف
والذي تقيمه مجموعة من منظمات المجتمع المدني في ستوكهولم
يوم السبت الموافق 12/1/2019
الساعة السادسة مساءا
وعلى قاعة الجمعية المندائية في ستوكهولم
Jamtlandsgatan 151 A
162 60 Vällingby
الدعوة عامة
منظمات المجتمع المدني المنظمة للحفل التكريمي
منظمة الحزب الشيوعي العراقي في السويد
تنسيقية التيار الديمقراطي في ستوكهولم
الجمعية المندائية في ستوكهولم
رابطة المرأة العراقية في السويد
رابطة الأنصار في ستوكهولم وشمال السويد
الإتحاد الديمقراطي للجمعيات العراقية في السويد
اتحاد الكتاب العراقيين في السويد
الرابطة المندائية للثقافة والفنون
جمعية بابليون لثقافة والفنون.