قوة أمنية تحتجز ناشطين في البصرة وتطلق سراحهم بعد ساعات

في خمس محافظات .. اعتصامات وتظاهرات للمطالبة بوظائف وحقوق مستحقة

تعرض ناشطون بصريون، أمس الاثنين، اثناء قيامهم بالاعتصام للمطالبة بالخدمات والإصلاح، قرب مبنى ديوان المحافظة الى الاعتقال والاحتجاز قبل اطلاق سراحهم لاحقا، وفيما شهدت محافظة ذي قار، تظاهرة غاضبة، نظمها المستبعدون من تعيينات مديرية التربية، قامت الكوادر الصحية والتمريضية في المثنى، بتنظيم اعتصام جزئي أمام مبنى دائرة الصحة للمطالبة باحتساب مخصصات الخطورة ورفع التسكين الوظيفي عنهم. في حين تظاهر عدد من المحاضرين المتطوعين في محافظتي الديوانية وواسط، مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم.

البصرة: اعتصام واعتقال

ذكرت وسائل اعلام محلية، إن عدداً من الناشطين البصريين قاموا باعتصام مفتوح في ساحة قريبة من ديوان المحافظة الجديد، مطالبين بتوفير فرص عمل وتنفيذ إصلاحات، مبيناً أنه “بعد تواجدهم في الساحة بساعات قليلة حضرت قوة أمنية من الشرطة وألقت القبض على تسعة أو عشرة منهم. قبل ان تطلق سراحهم بعد اخذ تعهدات منهم، دون الكشف عن طبيعة تلك التعهدات.

يذكر أن البصرة تشهد منذ أشهر، احتجاجات مطالبة بإصلاحات وتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات والنهوض بالوضع الاقتصادي، وأكثرها كانت بصيغة تظاهرات ومسيرات احتجاجية، وبعضها تضمنت إحراق اطارات سيارات وقطع شوارع.

ذي قار: عاطلون غاضبون

وتظاهر العشرات من الخريجين المستبعدين من تعيينات مديرية تربية محافظة ذي قار أمام مبنى المحافظة للمطالبة بإيقاف التعيينات الاخيرة وإعادتها من جديد حسب ضوابط وآليات عادلة.

وقال أحد المتظاهرين، غالب عبد الله، في تصريح صحفي، إن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس المحافظة للتدقيق في إجراءات تعيينات مديرية التربية استبعدتهم من التعيينات على الرغم من نقاطهم ودرجات التخرج العالية، في إجراء تعسفي بحقهم.

وأضاف أن مطالب المتظاهرين تركز على إيقاف التعيينات الحالية وإعادة النظر في آلياتها وإجراءاتها من جديد من أجل تحقيق العدالة للجميع وضمان حقوق المستحقين منهم.

وأضرم المتظاهرون المستبعدون من تعيينات مديرية تربية محافظة ذي قار النار في أحد الاطارات امام مبنى المحافظة في خطوة تصعيدية للمطالبة بإعادة النظر في اجراءات التعيين بعد استبعادهم منها على خلفية قرارات لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس المحافظة في الثاني من كانون الاول من العام الماضي.

وقال أحد المتظاهرين اركان علي، ان تظاهرتهم ستخرج عن سلميتها في حال عدم تحقيق مطالبهم في ضرورة اعادة النظر في اجراءات وآليات التعيين على ملاك مديرية التربية والتي اقصتهم عن الحصول على فرصة تعيين رغم انهم يمتلكون الدرجات والمعدلات والنقاط التي تؤهلهم لذلك.

المثنى: حقوق الكوادر الصحية

وفي السماوة، مركز محافظة المثنى، نظمت الكوادر الصحية والتمريضية، اعتصاما جزئيا أمام مبنى دائرة الصحة، للمطالبة باحتساب مخصصات الخطورة ورفع التسكين الوظيفي عنهم.

وقال رئيس نقابة المهن الصحية هلال حسن، في تصريح صحفي، ان هذا الاعتصام الجزئي يهدف إلى الضغط على وزارة الصحة، لإقرار الحقوق الوظيفية لهذه الشريحة، فضلا عن المطالبة بحماية ذوي المهن الصحية والتمريضية من أي اعتداءات أو إصابات أثناء العمل.

وأضاف أن المطالب الأخرى تتمثل في السماح لهذه الشريحة بإكمال الدراسات الجامعية وتطبيق القرارات الوزارية الخاصة بهم ورفع التسكين الوظيفي.

الديوانية وواسط: محاضرون في التربية

في الاثناء، تظاهر عدد من المحاضرين المتطوعين امام مبنى المديرية العامة لتربية الديوانية، وامام مبنى مجلس محافظة واسط، لمطالبة الحكومتين المحليتين ووزارة التربية بالتثبيت على الملاك الدائم.

وقال عدد منهم، انهم يعملون كمحاضرين منذ سنوات في مختلف المدارس وقسم محو الامية مجانا وانهم يطالبون بالتعيين اسوةً بباقي المحاضرين من الذين تم شمولهم بالتعيينات.

واضافوا أن على الجهات الحكومية والمعنية في محافظة الديوانية النظر في مطالبهم والعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة من خلال تخصيص درجات وظيفية.