كاتانيتش يقدم وعداً للشعب العراقي وابراهيم يكشف حقيقة “معاناة الفندق”

أكد مدرب منتخب العراقي لكرة القدم كاتانيتش، اليوم الاثنين، ان فريقه مستعد لخوض أولى مبارياته في بطولة أمم آسيا أمام نظيره الفيتنامي.

وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي للمباراة “أعدكم ان نقدم 100% من القدرات المتوفرة لدينا، واعرف جيدا ان المواطنين العراقيين لديهم حماس كبير ويعيشون مع كرة القدم”.

واضاف ان “اول مباراة دائما تكون مهمة، ونحن جاهزون بشكل جيد”، مردفا “جاهزون للتعامل مع فيتنام وطريقة لعبهم، وسنرى ما يحدث في الغد”.

وتابع كاتانيتش “احترم فيتنام وطريقة لعبهم وهم يلعبون بطريقة 5 – 4 – 1، وسنلعب مباراة عادية في بطولة اسيا واتوقع حدوث اشياء ونتائج ايجابية”.

وزاد “لا اشعر باي ضغط وانا اعرف عملي، واعرف ان لدي لاعبين جيدين وتاريخ جيد، واللاعبون يعرفون ما عليهم القيام به”، منوها الى انه لا يستطيع ان يحكم على النتائج.

ولفت الى انه جهز الفريق “بشكل جيد، وساكون صادقا يجب ان نقاتل بكل مباراة”، موضحا ان “نتيجة الاردن مع استراليا لا تشكل اي ضغط ولا تؤثر علينا مطلقا واتمنى ان نلعب مباراة جيدة في الغد”.

من جانبه، ذكر مدافع المنتخب العراقي أحمد ابراهيم ان “مواجهاتنا كثيرة مع فيتنام ونعرف نقاط الضعف والقوة لديهم”.

وأكد ابراهيم “لم نعاني من الفندق، وهو على مستوى عال”، حسب قوله.

ومن المقرر ان يتواجه يوم غد الثلاثاء على ملعب مدينة زايد في الامارات، منتخبا العراق وفيتنام، في اول لقاء لهما ضمن مواجهات المجموعة الرابعة من بطولة أمم آسيا.