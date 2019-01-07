كرة العراق تعد بمنتخب “مختلف” عن السابق

ركز الجهاز الفني للمنتخب العراقي للكرة الشاطئية في اليوم الثالث من تدريباته في معسكر قطر على الكرات الثابتة والملازمة الفردية، وامتدت لثلاث ساعات، طبقت فيها كل الملاحظات التي أعطيت للاعبين خلال المحاضرة المسائية ليوم أمس والتي تخللتها مقاطع فيديو للمنتخبات المنافسة .

وأكد المدرب المساعد للمنتخب احمد عبد الله في تصريح ان “الأجواء مثالية في معسكر المنتخب في الدوحة بسبب توفير جميع المستلزمات من الجانب القطري، فضلا عن التكتيك وخطط اللعب المتعددة التي اعتمدنا عليها في التدريبات”.

واضاف ان “وجود المدرب كريم مقدم اثر بشكل كبير في تطور مستوى اللاعبين خلال الشهرين الماضيين، حيث شاهدنا اختلافا كبيرا بالاداء والالتزام، عكس ما كان في السابق” .، مبينا ان “لجنة الكرة الشاطئية قدمت كل سبل النجاح للمنتخب من معسكرات وتجهيزات، فضلا عن الملاعب التي نعاني منها حاليا، لكن هذا هو واقع الحال”.