كيروش يحذر لاعبيه من اليمن

يتطلع منتخب ايران لكرة القدم الى نيل أول فوز في بطولة كأس اسيا 2019 عندما يواجه نظيره اليمني في الساعة السابعة مساء اليوم الأثنين على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي في العاصمة الاماراتية أبو ظبي في افتتاح مشوار منافسات الجولة الاولى من الدور الاول لحساب المجموعة الرابعة التي تضم الى جانبهما منتخبي العراق وفيتنام .

وحذر البرتغالي كيروش مدرب منتخب ايران لكرة القدم لاعبيه من الاستهانة بالمنتخب اليمني الذي يشارك لاول مرة في النهائيات الاسيوية في اطار سعيهم الدائم الى تحقيق اللقب القاري الرابع من خلال هذه البطولة مقارنة بنظرائهم لاعبي المنتخب المنافسون الذين يأملون الى عكس أنطباع مميز عنهم في المباريات الثلاثة التي ستكون مثيرة وتقف في مقدمتها الأولى لاسيما انه سيحصلون على دعم جماهيرهم المتواجدة في ايران.

وأضاف انه يمتلك حاليا جيل من أفضل لاعبي ايران بدليل المستوى المتميز الذي قدموه خلال بطولة كأس العالم الاخيرة التي أقيمت في روسيا وهمهم الوحيد في البطولة الحالية كيفية الحصول على لقبها بعد أعوام 1768 و1972 و1976برغم وجود مباريات مثيرة لهم امام منتخبات اليمن وفيتنام والعراق ضمن منافسات دور المجموعات حيث ان المركز الاول الذي يحتله المنتخب الايراني في تصنيف المنتخبات الاسيوية للاتحاد الدولي لكرة القدم سيكون عامل مساعد لهم في التألق والمنافسة بقوة مع منتخبات ايران واستراليا وكوريا الجنوبية واليابان على المركز الأول.

من جهته يرى السلوفاكي جيان كوسيان على ان لاعبي المنتخب اليمني مصمّمين على ترك بصمة لهم في هذه البطولة وخاصة في المباراة الاولى مع المنتخب الايراني المرشح الساخن على اللقب.

وأضاف أن التقليل من شأن منتخبه من قبل المنتخبات المنافسة له في المجموعة الرابعة سيكون أمرا خطيرا عليهم نظرا لأن لاعبيه عازمون على مواجهتهم بقوة وحماسة رغم أنهم يشاركون للمرة الاولى فيها وسيلعبون بدون ضغوط عليهم عكس نظرائهم من لاعبي المنتخبات الاخرى ولاسيما لاعبي المنتخب الايراني الذين يلعب معظمم في ابرز الدوريات الاوروبية وعليهم ضغوطات هائلة من قبل جماهيرهم التي تطالبهم بأنتزاع الكأس .