(مؤتمر برلين.. ولمصطفى الصافي).. ضرورة (محكمة دولية للفاسدين).. وتبني (الشيعة العرب)

بسم الله الرحمن الرحيم

المصطلحات الرنانة كـ (المشروع الوطني العراقي).. ماهي الا شعارات (ركبها من ركب) لتمرير اجندات خارجية.. فلا ننسى بان (المشروع الوطني العراقي).. انجب لنا عناوين براقة هدامة (كالمؤتمرالوطني، والوفاق الوطني، القائمة الوطنية، والتحالف الوطني، الخ الخ الخ).. وكلها كارثية.. وكلها عبارة عن (مشاريع لوصول اشباه السياسيين للحكم للتحكم برقاب الناس فسادا وطغيانا).. ومن وراءهم اجندات خارجية.. حالها حال (المشروع القومي العربي) الذي انجب لنا (البعثيةوالناصرية) وقياداتها الاجنبية (كمشيل عفلق السوري، وجمال عبد الناصر المصري).. تمرر اجندات دول اقليمية بالعراق..

وحالها حال (المشروع الاسلامي الشمولي).. الذي انجب لنا (الخلافة وولاية الفقيه) وكلاهما اجندات خارجية تميع الحدود وتجعل الولاء لخارج الحدود ايضا كالمشروع القومي (محمد قطب المصريوخميني وخامنئي الايرانيين والزرقاوي الشامي واسامة بن لادن اليمني الاصل، وابو ايوب المصري.. الخ).

فمن ما سبق وبخصوص مؤتمر سوف يعقد في برلين بالمانيا.. كما هو مفترض..

يتبين بان .. ابرز اسماء من يشارك فيه (مصطفى الصافي).. يرفع عنوان (الوطنية.. ومؤتمر لكل العراق).. الخ الخ الخ؟؟ فهو حسب (طرح السيد الصافي).. الذي ندعو الله له بالصحة والعافيةوطول العمر.. ولكن يبدوا انه مؤتمر (طوباوي.. حالم) لا ينطلق من اي واقعية.. مع امنياتنا للمؤتمر بالنجاح والموفقية لما فيه مصلحة شعوب منطقة العراق..و لكن التمنيات شيء.. والواقع شيء اخر..

فالمؤتمر يعقد في خارج العراق، وهذه ليست مشكلة.. ولكن شعوب منطقة العراق معظمهم فقراء ولا يستطيعون السفر للخارج.. فكيف سوف يحضرون لمؤتمر برلين.. ولو عقد المؤتمر داخل العراق، سوفنجد مليشيات ايران والارهابيين سوف يستهدفونه.. وخاصة المليشيات.. الموالية لولي الاجرام خامنئي الايراني.. (فاي مشروع لا يدور بالفلك الايراني.. سوف يتم محاربته) بمخالب ايران واجنداتها. .

فمصطفى الصافي لمجرد انه اجتمع مع ممثلين امريكان بامريكا، بخصوص (اقليم وسط وجنوب)، ورفض امريكا النقاش بهذا الموضوع.. (تراجع الصافي عن طرح المشروع وبدء يطرح مصطلحات وطنية).؟؟فلا نعلم هل هو تراجع تكتيكي.. ام ماذا؟؟ الا يدرك الصافي بان (المكون الشيعي العربي) هو الوحيد (اليتيم القيادة) الداخلية المحلية..

فالامريكان يعتبرون الاقليم وطرحه.. (هذا قرار شعبي) لاي مكون.. (فلا تناقش امريكا ذلك اصلا الا اذا اصبح له تحرك شعبي بالداخل بقيادات واضحة).. فامريكا تريد حلول وبدائل.. لهاتأييد شعبي واعي باهمية الفدرالية.. داخل العراق.. وليس (فرض قسري).. (فاقليم كوردستان جاء بوعي شعبها بالمطالبة باقليم).. فدعمته امريكا.. ولكن اذا (مكونات) اخرى غير واعية.. (فماذا تفعل امريكا لها)؟؟ وكلنا نتذكر كيف امريكا حررت (المكون الشيعي) بمنطقة العراقدون غيره عام 2003 بحكم ان الكورد كانوا مستقلين اصلا.. والسنة العرب بالحكم. .ومع ذلك نكر شيعة الجميل وعضو يد امريكا التي مدت لهم وتحالفوا مع دول وانظمة رفضت اسقاط صدام كايران وحزب الله وروسيا.. والصين ومصر وسوريا وتركيا ..

ولا ننسى بان (اجندات سايكيس بيكو) تريد (كلاب حراسة لخرائطها التي رسمتها للمنطقة) تحت عناوين اخترعتها لهم (الوطنية ونموت ويحيى الوطن.. الخ).. ببداية القرن الماضي (فهل تعتقدونبان بريطانيا وفرنسا تركوا المنطقة بعد رسم حدودها.. بدون ان تضع حماة لمصالحهم واجنداتهم)..

ونسال مصطفى الصافي (عن اي مشروع وطني عراقي) بعد ذلك؟؟

(هل تريد من الكوردي ان يتخلى عن مشروع حريته .. استقلال كوردستان).. فحتى لو كان هذا حلم بنظركم.. (ولن يتحقق).. ولكن على الاقل هم يجنون اليوم (اقليم فدرالي).. (هل تريدمن السنة العرب الذين اليوم 85% منهم يهيمن على سياسييهم ايران باعتراف السياسي السني محمود المشهداني).. وبقية السنة بالشارع يهيمن عليهم (البعث والقاعدة وداعش والحزب الاسلامي وفكرة الخلافة اساسها).. فهل تريد السنة ان يتخلون عن مشاريعهم القومية والدينية المذهبيةمن اجل (وهم العراق الواحد).. هل تريد من شيعة ماما طهران ان يتخلون من (ربهم ايران).. هل تريد من (25 مليون شيعي عربي) المسجونين وراء قضبان مليشيات ايران والتحجر الفكري الموالي لعوائل مرجعيات لمراجع متوفين واخرين احياء يتحكم بها ابناء مرجعيات.. ذوي الاصول الاجنبية..(فاين المشروع التنويري) الذي سيقدمه مصطفى الصافي (للمكون الشيعي العربي) للنهوض بهم..

وكلنا نعرف بان العراق (عبر التاريخ معرف لمنطقة جغرافية وليس دولة).. فلماذا تريد من شعوب منطقة العراق ان تموت في سبيل اوهام وطن رسمه المستعمر ورسم حدوده (بقلم رصاص على ورقتسمى خرائط) حسب مصالحه.. فماساة العراق هو ان العراق موحد لحد اليوم.. فازمة العراق ليس بلد موحد يراد تقسيمه، بل مقسم يراد توحيده قسرا..

لذلك نرجو ان يتبنى (الاستاذ مصطفى الصافي) مشروعا للشيعة العرب من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى، هذه هي الواقعية لانتشال الشيعة العرب من التغول الايراني ومعالوها.. وبنفس الوقت طرح مشروع لحماية المكون الشيعي العربي من المحيط العربي السني الاقليمي والجوار ومخاطرهم الديمغرافية والارهابية واطماعهم للعودة للحكم عبر جماجم الشيعة يبدأونها ببث مشاريع وحدودية (سواء وطنية او قومية او دينية) المهم يصلون للحكم مجددا..

فعليه نرجو من مؤتمر برلين ان انعقد ان شاء الله قريبا.. :

1. المطالبة بمحكمة دولية كمحكمة لاهاي التي حاكمت اركان النظام النازي والفاشي بعد الحرب العالمية الثانية.. ولكن هذه المرة لمحاكمة الفاسدين بالعراقمنذ عام 2003.. وكذلك المطالبة بمحكمة دولية لمحاكمة المتسببين بسقوط الموصل وتهريب السجناء بالالاف قبل سقوطها.. وخفايا مذبحة سبايكر وسجن بادوش وغيرها..

2. المطالبة بمؤسسات دولية لاسترجاع الاموال العراقية بالخارج المهربة والتي جناها الفاسدين من اموال العراق، وارجاع الفاسدين ذوي الجنسيات الاجنبيةوالهاربين لداخل العراق.. لمحاكمتهم.. سواء بمحاكم دولية او محلية..

3. المطالبة بقوات مراقبة دولية على حدود العراق مع دول الجوار لمدة 5 الى 10 سنوات وخاصة مع حدود ايران وسوريا.. حيث يهرب النفط والمخدرات والسلاحوتتحرك المليشيات التي تميع الحدود بين العراق والجوار .. بما يضر بمصلحة شعوب منطقة العراق وخاصة بشيعته العرب بوسط وجنوب.

4. تفعيل قانون الخيانة العظمى وقانون التخابر مع الجهات الاجنبية.. لحضر اي مليشيات واحزاب تجهر بولاءها لانظمة خارجية وتبايع زعماء اجانب وترفع اعلامدولة اجنبية وتستعرض عسكريا ترفع فيه صور زعماء اجانب.. وتزج ابناء شعوب منطقة العراق بمستنقعات خارجية.. لمصالح دول اقليمية مجاورة واقليمية..

5. المطالبة بخطة استراتيجية عملاقة بدعم الدول التي تسهدف الحد من نفوذ ايران بالعراق.. منخلال (انهاء نفوذ ايران بكل القطاعات بالعراق).. (منها نفوذهاالاقتصادي بالعراق) وذلك عبر (نهوض القطاعات الصناعية والزراعية بالعراق بمشاريع عملاقة تحت اشراف دولي).. و(انهاء نفوذ ايران على الطاقة بالعراق) وذلك عبر (استثمار الغاز العراقي “الشيعي العربي بوسط و جنوب”).. و(نهوض القطاع الكهربائي العراقي عبر مشاريع عملاقة لمحطاتحرارية للاكتفاء الذاتي بالعراق)..

(انهاء نفوذ ايران السياسي).. (عبر تفعيل الدعم الدولي لمحاربة الفساد بالعراق فتتساقط بالمحصلة الاحزاب والكتل والشخصيات الموالية لايران المتورطة بالفساد اصلا بعد عام 2003).. (انهاءنفوذ ايران العسكري) عبر تفعيل (قوانين الخيانة العظمى والتخابر مع جهات اجنبية) وبدعم دولي بالتالي ستتساقط المليشيات الموالية لايران بالمحصلة والجمات المسلحة الداعشية والقاعدية والموالية للاشخاص والعوائل ايضا… وهذا بعض من فيض.

6. المطالبة بحصر العقود الخاصة باعمار العراق وعمرانه ونهوضه بالشركات العالمية المتقدمة ومن دول معتبرة حصرا.. من امريكا واليابان والمانيا وبريطانياوفرنسا .. ومنع اي عقود مع دول العالم الثالث وخاصة مع دول الجوار والدول الاقليمية وشركاتها المتخلفة التي ساهمت بالفساد المهول.. فالشركات الرديئة المصرية والايرانية والصينية والاردنية والتركية والسورية وامثالها.. يسارع الفاسدين بالعراق بعقد عقود معها للفسادوالكومشنات الضخمة التي يجنونها مقابل مشاريع متلكئة وغير موجودة اصلا.. فيجب حضرها من دخول العراق اصلا..

7. المطالبة ببناء جدار عازلة كونكريتي مزود باجهزة مراقبة حديثة.. بين العراق ودول الجوار وخاصة مع ايران.. لانهاء عمليات تهريب المخدرات والسلاحالتي تمتهنا ايران التي اغرقت العراق بمخدراتها وسلاحها المنفلت الرديء.. بعد ان قطع ايران 42 نهر عن العراق وملئه بسلعها الرديئة ..

8. المطالبة باقلمة العراق لثلاث اقاليم فدرالية.. ووضع المناطق المتنازع عليها والاقضية والنواحي المختلف عليها.. تحت ادارة بغداد ريثما يتم البتفيها مستقبلا.. لانهاء مخلفات النظام السابق الذي لعب بحدود المحافظات لمصالح طائفية وقومية عنصرية.. ضد طوائف وقوميات اخرى.

9. المطالبة من امريكا والمجتمع الدولي دعم (قنوات فضائية اعلامية) تدافع عن العلاقات بين الشيعة العرب وامريكا بالعراق والخليج والمنطقة ككل.. وبلسانالشيعة العرب وبمشاريع واضحة.. وفضح ايران واجنداتها وعملاءها.. وكشف الحقائق المرعبة بالعراق الكارثية التي وراءها ايران والمحيط الاقليمي والجوار.. وتوفير الحماية لمن يعارض الهيمنة الايرانية على العراق والمنطقة..

ما سبق من نقاط بعض من فيض..

ونبعث رسائل هنا لمن يهمه الامر:

رسالة لمن ينتقد (المؤتمرات والمشاريع البديلة) مهما كان نياتها ايجابية او سلبية:

انت ما بديلك يا (فائق الشيخ علي) الذي انتقد مؤتمر عقد بامريكا.. سواء بعثي او غير بعثي؟؟ ان يبقى الوضع على امثالك والحرامية شراءكم بالبرلمان والعملية السياسية البائسة. واننكتفي بكلامكم الفارغ الذي لا يسمن ولا يغني عن جوع ولا يهز شعرة من راس اصغر فاسد بالعراق.. ف. نحن ضد حكم السنة والبعث.. بنفس الوقت نحن بنفس القوة ضد ايران وعملاءهم بالعراق.. اعطنا البديل بدل ان تشتم هذا وذاك.. لانكم يا فائق الشيخ علي جزء من نظام فاسد رذيل قذر لا يقل قذارة وحقارة عن نظام البعث وصدام المقبورين..

انتم يا من تحكمون اليوم (الا تلحقون الاذى بالعراق وشعوبه).. يا من سرقتم الميزانيات والثروات.. وملئتهم العراق مليشيات قذرة خائنة عميلة تجهر بولاءها لايران.. وترفع صور زعماءاجانب.. وافقدتم العراق حقه بالحياة والاحترام.. وتركتم قطاعاته الصناعية والزراعية والخدمية والكهرباء للاهمال.. فوالله لعنة عليكم على من سبقكم من البعثية .. فانتم الاسلاميين و القوميين شلع قلع احط خلق الله.. ووسفه انتم تتنفسون الهواء بارض الرافدين.. وسفه بعد هذه القرون يفطر الشيعةالعرب على (حرامية) من شيعة ماما طهران عليهم اللعنات.. ليوم الدين..

وبخصوص العلاقة مع اسرائيل التي ندعم الاعتراف بها.. لكشف المنافقين والمتاجرين بالقضية الفلسطينية:

فقد ورد خبر عن صحفي اسرائيلي غير مفهوم مع تأيدنا للعلاقات مع اسرائيل.. بخصوص زيارة ثلاث وفود لاسرائيل ومنها ومنهم شخص مقرب من حنان فتلاوي.. ولكن المحاورليس لها علاقة بشيعة منطقة العراق والعراق ومصالحهم.. فمثلا (١- الانسحاب الإيراني من جنوب سوريا مقابل وقف القصف الاسرائيلي)؟؟ ما دخلنا بالعراق بوقف القصف الاسرائيلي على سوريا وجنوبها خاصة؟؟ (هل هذه مفاوضات بالنيابة عن ايران)؟؟النقطة الثانية .. (٢- حل الأحزاب الشيعية ويعلن العراق وسوريا ولبنان ودول الخليج التطبيع).. ما المقصود بالاحزاب الشيعية وكلنا نعلم هي احزاب ايرانية الولاء.. ولا واحده منها (تدافع عن الشيعة بالعراق) بل موالاتها لايران وتجهر بذلك.. النقاطة الثالثة .. (٣- غير صالح للنشر.)؟ ؟هو فهمنه شيء بالنقاط السابقة حتى نفهم الاخيرة اصلا؟؟

ورسالتنا لمن يطالب بالتنديد (برجل دين يذم شيعة العراق ويمجد بايران) ولم يذكر اسم رجل الدين:

نقول.. غير تضع لنا اسم (هذا الرجل الدين) الذي يشتم (شيعة منطقة العراق) ويمجد ايران.. علما ان اوصاف هذا كثيرة بمجتمعنا.. 0فشتم الشيعة واهل العراق بدعوى هم قتلت الحسين .. وتمجيدايران بدعوى ان النبي مجد بالفرس .. ليست غريبه علينا من ثقافة خبيثة نشرت لتبرير استحقار اهل العراق وشيعتهم.. وتمجيد الغرباء .. في وقت من وقف مع الامام علي والائمة هم الشيعة العرب بمنطقة العراق وليس غيرهم.. ومن تامر عليه هم اهل الحجاز.. ونجد.. فطلحة والزبير و عائشة ومعاوية والاشعث ابن قيس امثلة لاجانب عن منطقة العراق.. وهم حجازيين ومن مكة اليس كذلك.. والايرانيين عند دخولهم للاسلام كانوا سنة بل من اشد الناس تسنن حتى وصف اهل اصفهان معاوية بن ابي سفيان .. نبي او شبه نبي..

ونذكر بالطرف الاخر السني العربي ايضا كان يذم اهل العراق وشيعتهم بنفس الدعاوي (قتل الامام الحسين والائمة).. ويستهدفون بالمقابل (تمجيد بني امية وبني العباس قتلت الائمة ومن حاربواالامام علي كبني امية).. لنجد ان الايرانيين والسنة كلاهما يستهدفان الاساءة لشعوب منطقة العراق وشيعته العرب خاصة لزرع الاحباط والدونية وتقبل ايذاءهم من قبل الحكام وهيمنة السني من جهة والايراني من جهة اخرى كلا حسب المرحلة التي يهيمن عليها.

ورسالتنا لمن يهنئ بتاسيس (الجيش العراقي) الذي هو بحق (جيش الاحتلال العراقي لارض الرافدين) وقامع شعوبه:

فهل يعلم البعض ان اول فوج للجيش (العراقي الباسللللللللللللللللل ) عند تأسيسه؟ بس ما اعرف باسل على من؟؟.. المهم (كان اول عمل عند تاسيسه قمع شعوب عراقية كالاثوريين وغيرهم)..(ف الجيش العراقي (الباسسسسسسسسسسلللللل).. المفروض يدخل موسوعة غنيس للارقام القياسية .. (بانه الجيش الوحيد بالعالم الذي لم يبقي محافظة ببلده لم يدمرها.. كما في قمع الاكراد والشيعةبالانتفاضة.. ثم قمع السنة ومحافظاتهم بعد عام 2003 ايضا) .. بغض النظر عن السبب ولكن النتيجة تهديم وتدمير مدن وقتل مئات الاف ومقابر جماعية.. ولا ننسى انقلاباته العسكرية الدموية.. واليوم بديل هذا الجيش البائس مليشيات دموية كالقاعدة وداعش عند السنة.. , الحشد الايراني الولاء عند شيعة ماما طهران.. لا حل الا الاقاليم الثلاث ونخلص من جحيم العراق المصخم الواحد.

الجيش قائم على عقيدة ابعد ما تكون عن خدمة الناس والدفاع عنهم. .هو جيش صنع ككلب حراسة لخرائط الشرق الاوسط القديم سايكيس بيكو التي رسمها الاستعمار القديم.. هذا الجيش قتل من العراقيين اضعاف ما قتل من اعداء العراق .. والطامعين فيه.. هذا الجيش مطية لكل الانظمة.. واصبح اخطر مطية لدول مرة لمصر حيث قام بانقلابات عسكرية بتوجيهات اجنبية مصرية.. بزمن المقبور جمال عبد الناصر. .ومرة اخرى اليوم مطية لايران ومليشياتهاوضباط دمجها الموالين لايران ونظامها ..

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واخيريتأكد للشيعة العرب.. بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة منطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات،ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوعالمذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

ـ(20) نقطة قضية (شيعة العراق).. (تاسيس كيان للوسط والجنوب) (واسترجاع الاراضي والتطبيع) – sotaliraq.com

Iraq, latest news and opinion from Iraq. ـ(20) نقطة قضية (شيعة العراق).. (تاسيس كيان للوسط والجنوب) (واسترجاع الاراضي والتطبيع)

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سجادتقي كاظم