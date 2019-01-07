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محكمة:تحقيق الكرخ تصدق أقوال متهمين سرقوا حقائب نسائية في المنصور

تحقيق الكرخ تصدق أقوال متهمين سرقوا حقائب نسائية في المنصور بغداد/ إعلام القضاء صدقت محكمة تحقيق الكرخ التابعة لرئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية اقوال متهمين قاموا بسرقة حقائب نسائية في منطقة المنصور. وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “المتهمين
سرقوا حقيبة في منطقة المنصور وتخلصوا منها بعد صراخ المشتكية وتم القاء القبض عليهم من قبل القوات الامنية في منطقة المنصور”. واضاف المراسل أن “المتهمين اثناء تدوين اقوالهم اعترفوا على عدة عمليات حدثت من قبلهم في منطقة المنصور”، مبينا أنهم “يستخدمون الدراجات
الهوائية لتنفيذ تلك الجريمة”. واشار الى أن “المحكمة صدقت اقوالهم وفقا لأحكام المادة 446 من قانون العقوبات العراقي وبصدد إحالتهم على محكمة الموضوع لينالوا جزاءهم العادل”.

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