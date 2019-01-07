محكمة مختصة ورئاسة الجمهورية يصادقان على الجزائري محافظا لبغداد خلفا للعطواني

صادقت المحكمة الإدارية ورئاسة الجمهورية على جلسة مجلس محافظة بغداد التي تم خلالها انتخاب فلاح الجزائري محافظا لبغداد.

وذكر بيان صادر عن مكتب المحافظ اليوم ان “رئاسة الجمهورية صادقت اليوم على قرار المحكمة الذي حسم موضوع انتخاب محافظا جديدا لبغداد”، مؤكدا ان “رئاسة الجمهورية صادقت على ان يكون الجزائري محافظا خلفا للمهندس عطوان العطواني الذي فاز بالانتخابات البرلمانية بعد تقديم استقالته وبشكل رسمي خلال جلسة انتخاب المحافظ الجديد”.

وأوضح البيان ان “الجزائري باشر بأداء مهامه محافظا لبغداد بعد تأديته لليمين الدستوري بصحبة نائبه الفني علي هيجل الذي انتخبة بذات الجلسة نائبا فنيا لمحافظ بغداد خلفا للسيد جاسم البخاتي الذي فاز هو الاخر بالانتخابات البرلمانية”.

وكان مجلس محافظة بغداد قد اختار نهاية العام الماضي الجزائري وهو مرشح ائتلاف دولة القانون بزاعامة نوري المالكي محافظا للعاصمة.