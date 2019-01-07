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مصادر عراقية تكشف مكان استقرار جزء من القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا

كشفت مصادر أمنية عراقية، اليوم الأحد، أن جزءاً من القوات الأمريكية العائدة من سوريا استقرت في قاعدة عين الأسد العراقية.

ونقلRT عن المصادر قولها إن “الحديث عن ذهاب تلك القوات المنسحبة إلى محافظة أربيل ليس هو الحقيقة الكاملة، فهناك جزء كبير في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار وفي معسكرات أخرى في المحافظة”.

وأضافت “ما زالت هناك قوات أمريكية على الحدود العراقية السورية ولم تنسحب هذه القوات بالكامل”.

ووصفت كتل سياسية عراقية دخول قوات أمريكية من الأراضي السورية إلى العراق بالأمر الخطير جدا، مؤكدة أن مجلس النواب العراقي ماض في إقرار قانون إخراج القوات الأجنبية بأقرب وقت ممكن.

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