مظاهرة لتثبيت العقود

وصلتني من احد الاصدقاء و هو يعمل بصفة عقد

غدا الاثنين الساعة ١٠ صباحا … مقابل المنطقة الخضراء قرب ماكولات حيدر دبل

مظاهرة عقود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لغرض تثبيتهم على الملاك الدائم

الاعلامي حيدر المالكي