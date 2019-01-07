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مظاهرة لتثبيت العقود

وصلتني من احد الاصدقاء و هو يعمل بصفة عقد

غدا الاثنين الساعة ١٠ صباحا … مقابل المنطقة الخضراء قرب ماكولات حيدر دبل

مظاهرة عقود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لغرض تثبيتهم على الملاك الدائم

الاعلامي حيدر المالكي

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