مفوّض اللجنة الدولية لحقوق الإنسان للشرق الأوسط قدّم تقريره عن سوريا للأمانة العامة

أعلن مفوّض الشرق الأوسط للّجنة الدولية لحقوق الإنسان السفير الدكتور هيثم ابو سعيد أنه قدّم تقريره حول سوريا الى الأمين العام للّجنة الدوليةمشيرا فيه الى تفاصيل خطيرة حصلت في السنوات الاخيرة وما زالت بقايا الترسبات موجودة.

وأكد أيضاً أن الوضع اليوم أفضل بعدما باتت كل المشاريع التي حيكت ضد الحكومة السورية بالفشل المدوي، وأصبح الجيش السوري مُمسكاً بإحكام بكلالمفاصل الأمنية مما يجعله الضامن للأمن المجتمعي للسوريين المقيمين وضمانة لعودة النازحين المقيمين في دول الجوار لها.

وأضاف السفير ابو سعيد أن الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها قاموا بتخريب كبير في المجتمع السوري وعليهم ان يتحملوا مسؤولية ذلك إذ لا يجوزان يتم الإفلات من العقاب حتى لو كانت دولة بحجم أميركا حيث يوجد فيها قضاء فيدرالي ما زال بعيداً عن التجاذبات السياسية والأمنية، ومسار العقاب للمخلين في القضايا الحقوقية يُعدّ فاعل فيما لو حصلت شكوى دولية. وأشار أن المجازر المرتكبة جسيمة وهي في معظمها موثّقة،كما أن زجّ الأسلحة الغير مسموح بها دولياً إستُعمل من قبل المجموعات المسلحة التي دعمتها مع حلفاء لها بالعلن في خان العسل والغوطة الشرقية والمعامل التي أسّسوها في تلك المناطق أيضا تمّ رصدها وتوثيقها، وهذا أمر لا يجدر طمس نتائج تلك الأعمال، وعلى المحفل الدوليتحمل كامل المسؤولية وما قد يترتّب عليه من تقاعص.

وختم البيان على تأكيد ضرورة التمسك والتشجيع على العودة المرتقبة للنازحين السوريين الى المناطق التي باتت تتمتع بالأمن، والجهات التي تحاولإفشال العودة عليهم متابعة ما يصدر من بيانات وتقارير أممية تشير الى إستعادة سوريا حياتها شبه الطبيعية ومن هنا بدأت الدول إعادة جذرياً في تغيير سلوكها تجاه الوضع العام والنظرة الى نظام الحكم في سوريا بشكل إيجابي.

المكتب الإعلامي