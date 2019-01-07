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نائب: تخصيص 50 مليار لتطبيق المادة 140

اعلن نائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني عن تخصيص مبلغ 50 مليار دينار لتنفيذ المادة 140 في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2019.

وقال النائب مريوان نادر في تصريح متلفز ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2019 يتضمن فقرة تخصيص مبلغ 50 مليار دينار لتنفيذ المادة 140 الدستورية، عادا ذلك “اشارة ايجابية لان الموازنات السابقة لم تتضمن اية تخصيصات للمادة 140”.

واضاف ان “المادة 140 تحتاج خلال العام الحالي 420 مليار دينار لانهاء مرحلة تعويض المتضرريين لكن تم تخصيص 50 مليار دينار فقط”.

وتابع ان “هذا سيؤدي الى تأخير انهاء مرحلة تعويض المتضررين”، مشيرا الى ان “التعويضات تشمل جميع المكونات المتضررة من عمليات التغيير الديموغرافي التي نفذها النظام السابق في المناطق المستقطعة”.

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