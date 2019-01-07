نائب: جلسة الثلاثاء ستفشل في تمرير حقيبة الدفاع ومصير الجبوري كالجربا

استعبد النائب عن تحالف البناء فاضل الفتلاوي، الأحد، إكمال الكابينة الوزارية المتبقية لرئيس الوزراء خلال جلسة يوم الثلاثاء القادم، فيما بين أن سليم الجبوري لن يحظى بالمقبولية لاستيزار الدفاع وسيرفض من قبل البرلمان كفيصل الجربا.

وقال الفتلاوي في تصريح إن “الخلافات السياسية لازالت قائمة بين الكتل داخل البرلمان بشأن الوزارات الثلاثة المتبقية لعبد المهدي”، لافتا إلى أن “الجبوري لن يحظى بمقبولية الكتل السياسية لمنحه وزارة الدفاع وفي حال عرضه للتصويت خلال جلسة الثلاثاء سيرفض كما رفض فيصل الجربا”.

وأضاف أن “سليم الجبوري لا يمتلك إي حظوظ وترشيحه للدفاع خالية من المهنية كون الأخير لا يمتلك الخبرة العسكرية الكافية لإدارة المؤسسة العسكرية المتمثلة بوزارة الدفاع”، مبينا أن “الجلسة البرلمان ليوم الثلاثاء القادم ستفشل في إكمال الكابينة الوزارية بسبب الخلافات السياسية القائمة بين الكتل حتى الآن”.

وكان النائب عن تحالف الفتح حنين القدو قد أكد, في وقت سابق, أن الخلاف عميق جدا بين سنة الاصلاح وسنة البناء بشأن حقيبة وزارة الدفاع، فيما اشار إلى أن جلسة الثلاثاء ستشهد طرح اسم فالح الفياض كمرشح لحقيبة الداخلية والبرلمان من سيحسم الجدل بشأنها