نداء المحقق الأستاذ الصرخي الى أبناء العراق من الجيش والشرطة

بقلم …باسم الحميداوي

مناسبة لاتقل عن غيرها من المناسبات اهمية في قلوب المحبين والوطنيين العراقيين وقد اقترنت هذه المناسبة بحب الوطن الا وهي( عيد الجيش)

وقد يحتفل ابناء العراق في كل عام بهذه المناسبة العزيزة .منذ تاسيسه والى الساعة

وبما ان (الجيش) وحسب النظم المجتمعية يمثل سور الوطن فقد قيل في ذاك ان حب الوطن من الايمان , لذا فان ارض الوطن لا ترتوي بالماء فقط بل ان لها اسوة بالقلب الذي مدده دم عروق الانسان فقط ,

وبما ان اليوم قد كثر اعداء الشعوب الفقيرة الامنة وزاد طمعهم وجشع الانظمة المستبدة والميالة دائما للاستعمار فان اكثر شيء تروي به ارض الوطن هي دماء ابنائه وقد شهدت الايام عبر الازمنة كيف وقف الجيش العراقي يدافع عن ارض العراق الذي يمثل السور المنيع ضد الاخطارالتي تحدق وتتربص به بين الفينة والاخرى ولابد لنا في هذه المناسبة مناسبة تاسيس الجيش العراقي المغوار والمواقف المشرفة التي سجلها لابد لنا ان نسجل ماذكره المحقق الاستاذ الصرخي من نداء يوجهه لابنائه من الجيش والشرطة وهذا نصه

—————–

نداء المرجع السيد الصرخي الحسني الى ابناء العراق من الجيش والشرطة…

ندائي ورجائي وطلبي والزامي لابنائي واخواني واعزائي أفراد الجيش والشرطة الشرفاء الوطنيين المخلصين مصير العراق وتأريخه ووحدة شعبه وبقاؤه وأمنه وأمانه بأيديكم وسواعدكم الجادة وهممكم العالية وصدقكم واخلاصكم

للوطن للوطن

للعراق للعراق للعراق

والذي فيه صلاح دينكم ودنياكم وأخرتكم أنها مسؤولية وأمانة شرعية وأخلاقية وإنسانية مقدسة فكونوا أهلا”للأمانة ..

وفقكم وسددكم العلي القدير للصلاح والإصلاح..