هزة ارضية جديدة تضرب محافظة بالعراق بعد سلسلة من الهزات

اعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي يوم الاثنين تسجيل هزة ارضية “خفيفة” في محافظة نينوى شمالي العراق.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم، ان مراصدها سجلت ظهر اليوم في الساعة 11:59 دقيقة هزة ارضية في محافظة نينوى تبعد (13 كم) جنوب شرق قضاء تلعفر.

ونوهت الهيئة الى ان قوة الهزة قد بلغت، 3،8 على مقياس رختر، مضيفة ان سكان قضاء تلعفر شعروا بها شعورا خفيفا ولم ترد انباء عن حصول اضرار.

وضربت سلسلة من الهزات الارضية مساء امس الاحد عدة محافظات عراقية اضافة الى اربيل والسليمانية في اقليم كوردستان، وشعر السكان بقوتها في عدة اماكن.