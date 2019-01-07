وزير خارجية إيران يزور إقليم كوردستان

كشف القنصل العام الإيراني لدى مدينة السليمانية سعد الله مسعوديان أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيزور إقليم كوردستان.

وقال مسعوديان في مؤتمر صحفي إن ظريفي سيزور إقليم كوردستان في إطار زيارة للعراق.

وأكد مسعوديان، أن إيران «ليس لديها أي دور في تشكيل حكومة كوردستان لكنها تشجع كافة الاطراف على تشكيل حكومة قوية» بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن زيارة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني الأخيرة إلى بغداد خلقت «مناخات ملائمة للحوار بين الإقليم والحكومة الاتحادية لحل كافة القضايا الخلافية».

وكان ظريف قد كشف قبل يومين في تصريح لوسائل إعلام بلاده، أنه سيقوم خلال الأسبوع القادم بزيارة إلى العراق على رأس وفد اقتصادي.