56 مادة تحكم لائحة كأس آسيا 2019

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن لائحة بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2019التي أنطلقت منافساتها أول أمس السبت فتضمنت 56 مادة فيما يتعلق بالبطولة ومبارياتها والعقوبات المترتبة وكيفية حساب التأهل لأدوار البطولة النهائية.

وتضمنت المادة الرابعة الواجبات المفروضة على الاتحادات المشاركة فيما ما يتعلق بالنفقات والتأمين ضد الحوادث والإصابات وغيرها من الظروف الاستثنائية.

وناقشت المادة السادسة الانسحاب من البطولة والعقوبات الموقعة على الاتحادات حيث يكون الانسحاب من التصفيات قبل 30 يوماً من المباراة بغرامات مالية تصل إلى 30 ألف دولار بخلاف عقوبات انضباطية أخرى أما الانسحاب من البطولة نفسها فيعرض المنتخب لعقوبات مالية تصل إلى 100 ألف دولار وتلغى جميع نتائجه في البطولة ويدفع تعويضات مالية لأصحاب الحقوق وللمعلنين والمسوقين للبطولة والتي قد تصل لأرقام تتجاوز مليوني دولار ويحرم من المشاركة في تصفيات النسخة التي تليها ويعيد الاتحاد كل الأموال التي تسلمها من الاتحاد القاري نظير المشاركة والتنقلات والإقامة والتي تصل إلى 300 ألف دولار إضافية.

وتناولت المادة التاسعة من اللائحة تفاصيل نظام التأهل من المجموعات حيث يتأهل صاحب النقاط الأعلى في المجموعة وفي حالة التساوي قدمت اللائحة تسعة بنود يتم الرجوع إليها تتعلق بتفاصيل المشاركة لكل فريق من المتعادلين في النقاط حتى تصل لمرحلة أيهما أكثر حصولاً على البطاقات الحمراء والصفراء والتي قد تحسم تأهل الأقل نيلاً للبطاقات إلى الدور الثاني أما أول البنود الخاصة بحسابات التأهل فيتم احتساب فارق الأهداف وفي حالة التساوي يحتسب أي الفريقين أكثر تسجيلاً في المباريات الـ3 وفي حالة التساوي يحتسب أيهما سجل في مباريات الذهاب في مجموعته وفي حالة التساوي يتم النظر في أعلى فارق أهداف على مستوى البطولة كلها ويحتسب الأقرب بين المنتخبين المتعادلين وعدد ركلات الجزاء التي احتسبت لكل فريق في المباراة وفي حالة التساوي أيضاً يتم اللجوء للقرعة.

ويتأهل أول وثاني المجموعة إضافة لأفضل 4 فرق أصحاب الترتيب الثالث في المجموعات الـ6 ليتم اكتمال نصاب دور الـ16 وبداية من هذا الدور وحتى النهائي يخصص وقت إضافي عند التعادل في الوقت الأصلي وفي حالة التعادل يتم الاحتكام لركلات الترجيح.

وتواصل اللائحة تحديد التفاصيل الأخرى الخاصة بالمباراة مثل عدد اللاعبين على دكة الاحتياط وتمّ تقديرهم بـ12 لاعباً وعدد الإداريين والأجهزة الطبية والفنية والإدارية وقدر عددهم بـ11 فرداً.

أما المادة الحادية والخمسون فتطرقت إلى شروط تقديم الاحتجاج بعد المباريات والتي توجب دفع الاتحاد 500 دولار ويتم تقديم الاحتجاج كتابة خلال ساعتين من نهاية المباراة يتبعها بباقي المستندات التي تؤيد وجهة نظر الاتحاد الشاكي.

المدى