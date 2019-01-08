آيه أغا تتوج ملكة جمال العرب بأمريكا لعام 2019

العراق والسعودية يفوزان بلقب لأول مرة في تاريخ مسابقات الجمال

في حفل أسطوري ضخم توجت العراقية آيه أغا علي عرش جمال العرب بأمريكا ، حيث قامت بتتويجها ملكة جمال العرب لعام 2018 السورية أيناس العوام وذلك علي مسرح مركز الفنون بولاية أريزونا الأمريكية.

أيه البالغة من العمر عشرون عاماً ، أمريكية الجنسية عراقية الأصل ، وتجيد التحدث باللغة العربية والإنجليزية. تدرس الأدب الإنجليزي والعلوم البيولوجية بالصف الثالث هذا العام وسوف تلتحق لدراسة الطب بدأ من العام القادم.

تهوى الرياضة والغناء ، وهي ذات صوت جميل. وقد أعلنت أغا عن عزمها في تخصيص مجهوداتها خلال حملها للقب هذا العام في خدمة قضايا المرأة واللاجئيين العرب حول العالم.

ولقبت اللبنانية نادين المصري بلقب الوصيفة الأولى ، والسورية فرح الحافظ بلقب الوصيفة الثانية ، ولأول مرة في التاريخ حصلت السعودية بسمة العتيبي علي لقب ملكة المواهب لتفوفقها المتميز في الغناء والذي ابهر جميع الحضور ، كما فازت الأردنية جوي النمري بتصويت الجمهور.

وتختلف مسابقة ملكة جمال العرب بأمريكا عن غيرها من المسابقات ، حيث لا تشترط مقاييس للجسد ولا ترتدي المتسابقات لباس البحر ، ولكن بديلاً عنه يتم عرض للزي الوطني لكل متسابقة ، كما أن إختيار لجنة التحكيم يتركز علي الشخصية واللباقة والمعلومات العامة والتعليم وأسلوب الحياة والمواهب والقدرات الشخصية ومدي الإندماج في خدمة المجتمع.

و صرح المخرج والمنتج العالمي أشرف الجمل ، المصري المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية وهو رئيس المنظمة العربية الأمريكية القائمة على تنظيم هذه المسابقة ، بأن الهدف الأساسي لهذه المسابقة هو تتويج فتاة ذات قدرات خاصة لتمثيل المرأة العربية حول العالم والقيام بمهام خيرية في مجالات دعم اللاجئين العرب والأطفال والمرأة والأيتام والشيوخ والمرضى ، كما انها تقوم بزيادة ترابط الجيل الثاني من العرب الأمريكيين ببلادهم الأم وثقافتهم العربية ، و تصحيح مفهوم الثقافة العربية لدى الأمريكيين وتغيير المفهوم الخاطئ عن المرأة العربية الذي يقدمه الإعلام الأمريكي ، وقد أكد السيد أشرف الجمل بأن هذه الأهداف قد تحققت جميعها بالفعل منذ أعوام حيث لاقت مسابقة ملكة جمال العرب بأمريكا إهتماماً كبيراً غير متوقع من جميع وسائل الإعلام الأمريكية.