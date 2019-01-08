أكثر من 1000 حريق وقع بعاصمة كوردستان بينها 3 اسواق كبيرة

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الاثنين عن تسجيلها اكثر من 1000 حادث حريق في المحافظة خلال عام 2018.

وقال المتحدث باسم المديرية الرائد بيوار زيد في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان الفا و768 حادثا متنوعا تم تسجيله في اربيل خلال العام الماضي.

ونوه الى وفاة 46 شخصا، واصابة 143 اخرين، واختناق 31، وانقاذ 33 شخصا من مجموع تلك الحوادث.

وتابع بالقول ان 734 حريقا بينها داخل ثلاث اسواق “كبيرة” بسبب تماس كهربائي، و110 حرائق جراء مادة الغاز، و254 بسبب الاهمال والتقصير و73 حريقا نتيجة نيران السجائر”.