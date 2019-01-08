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اعلان ضوابط منح قروض شراء وحدات سكنية للموظفين والمواطنين

اعلن مصرف الرافدين عن استمراره في منح قروض شراء الوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية حسب الضوابط على اساس ( 100 ) راتب اسمي وان لايتجاوز حده الاعلى ( 75 ) مليون دينار للموظفين الموطنة رواتبهم و ( 40 ) مليون دينار للمواطنين.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان المصرف يمنح قروض بسماية السكني وبفائدة 4 بالمئة سنويا . اضافة الى ذلك منح قرض البناء للمواطنين يصل الى ( 50 ) مليون بعد تقديم سند مداينة لارض سكنية لاتقل عن 200 م2.
واشار البيان الى ان توقف منح قروض المئة راتب لموظفي دوائر الدولة جاء بسبب تحقيق مخاطر عالية على المصرف وعدم تحقيق الهدف منه من قبل المستفيدين .

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