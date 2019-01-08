افتتاح شعبة جديدة بمديريات تربية كوردستان تنظم شؤون التعيينات

اعلنت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن فتح شعبة جديدة في المديريات العامة للتربية، فيما شرح المتحدث باسم الوزارة مهام هذه الشعبة مشيرا الى تحديد 15 يوما لانهاء الاجراءات الخاصة بفتح هذه الشعبة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سامان سيويلي في تصريح صحفي ان الوزارة قررت اليوم الاثنين السابع من شهر كانون الثاني الجاري فتح شعبة الباحثين في المديريات العامة التابعة لها، وتم تحديد مدة 15 يوما لتنفيذ القرار الذي يهدف لتنظيم الشؤون الادارية للباحثين الاجتماعيين والنفسيين.

واضاف ان اي قرار او تعميم يصدر عن الوزارة يصل ليد الباحثين الاجتماعيين والنفسيين من خلال الشعبة المذكورة كمرجع اداري.

وبشأن تعيين موظفين لهذه الشعب، اوضح سيويلي انه من بين الباحثين النشطين سيتم اختيار شخص لمنصب مسؤول الشعبة ومن المحتمل اختيار 2 الى 3 موظفين فيها، لافتا الى انه اذا لم يكونوا باحثين فانه أمر طبيعي .

ونوه الى انه في الاساس هناك شعبة الباحثين في هيكلية المديريات العامة الا انها غير مفتوحة، مردفا “اذا تم اطلاق التعيينات سيكون لهم دور اعداد الاحصاءات اللازمة للمديريات العامة للتربية”.