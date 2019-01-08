الاتحاد الوطني يقدم مشروعا عن كركوك للديمقراطي ويتقاسمان الوزارات بحكومة كوردستان

من المقرر ان ينعقد اجتماع رفيع المستوى بين الحزبين الرئيسين في اقليم كوردستان يوم غد الثلاثاء في العاصمة اربيل.

وتفيد معلومات ان وفدا رفيعا يرأسه نائب السكرتير العام للاتحاد الوطني سيجتمع مع وفد يماثلها من الديمقراطي الكوردستاني بإشراف مباشر من زعيم الحزب الثاني مسعود بارزاني في “بير مام” باربيل.

وتشير المعلومات الى ان الاتحاد الوطني يحمل مشروعا والية بشأن محافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد وحسم منصب رئيس الحكومة المحلية للمكون الكوردي ذات الغالبية في تلك المحافظة.

وبحسب المعلومات فان الاجتماع سيتناول توزيع المناصب في الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان، وان هناك مؤشرات تفيد بالاتفاق على ان يتسلم الديمقراطي الكوردستاني 5 وزارات اضافة الى منصب رئيس الوزراء فيما سيتم منح الاتحاد الوطني 3 وزارات.

وتقول المعلومات ان الحزبين الرئيسين يعتزمان تشكيل حكومة كوردستان الجديدة قبل انتهاء الشهر الجاري.