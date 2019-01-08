البرلمان يطالب رسميا الحكومة بالتحقيق في زيارة وفود عراقية الى اسرائيل

طالب عضو هياة رئاسة مجلس النواب حسن الكعبي يوم الاثنين وزارة الخارجية بالتحقيق بما ورد في وسائل اعلام غربية واسرائيلية بشان زيارة ثلاث وفود عراقية الى اسرائيل .

ووجه الكعبي بيان صحفي ” لجنة العلاقات الخارجية النيابية بالتحقيق في حقيقة هذه الزيارة ومدى دقتها ، والكشف عن اسماء المسؤولين الذين زاروا الإراض المحتلة وبالخصوص من اعضاء مجلس النواب ان صحت الزيارة”.

واوضح ان “قضية الذهاب لأرض محتلة خط احمر و مسألة حساسة للغاية بالنسبة للمسلمين في اقصى مشارق الأرض حتى مغاربها”.

وكانت الحكومة الاسرائيلية قد اكدت في وقت سابق من اليوم ان ثلاثة وفود سياسية عراقية قد زارت اسرائيل منذ عدة اسابيع.

وقالت وزارة الخارجية الاسرائيلية في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن “ثلاثة وفود زارت اسرائيل خلال العام الاخير بصفة غير رسمية”.

و اوضحت الوزارة ان تلك الوفود “ضمت شخصيات شيعية وسنية وزعماء محليين لهم تأثير بالعراق”، مشيرة الى ان هذه الشخصيات “قد زارت متحف (ياد فاشيم) لتخليد المحرقة”.

وتابعت الوزارة ان الوفود “اجتمعت ببعض الاكاديميين والمسؤولين الاسرائيليين”، لافتة الى ان الوفود 15 عضوا.

واعلنت الخارجية الاسرائيلية دعمها هذه المبادرة.

وكان الكاتب والصحفي الاسرائيلي ايدي كوهين قد كشف يوم الاحد عن قيام ثلاثة وفود عراقية “رسمية” بزيارة بلاده والقيام بالتفاوض على ثلاثة محاور.

وبحسب المعلن فان هناك قطيعة بين بغداد وتل ابيب منذ إعلان قيام إسرائيل عام 1948.