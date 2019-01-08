السلطات الامنية تروي تفاصيل وقوع تفجير تكريت

افادت السلطات الامنية العراقية يوم الثلاثاء ان القوات الامنية حاصرت مسلحا يقود عجلة ملغومة عند سيطرة “الاقواس” في المدخل الشمالي لمدينة تكريت.

واوضح مركز الاعلام الامني العراقي في بيان اليوم أن “القوات الأمنية وخلال عملية التفتيش في السيطرة أعلاه اكتشفت هذه العجلة المفخخة والتي هي من نوع بيك اب ما دفع الإرهابي الذي يقودها الى تفجيرها وهو بداخلها”.

واكد البيان ان الحادث “قد أسفر عن مقتل مواطنين اثنين وإصابة ٦ آخرين”.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد اعلنت عن مقتل ما لا يقل عن شخصين واصابة اخرين بجروح جراء التفجير الذي وقع في مدينة تكريت.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر في بيان اليوم، ان شخصين قتلا فيما اصيب ستة اخرين بجروح بتفجير العجلة المفخخة عند احد مداخل تكريت.

وكان مركز الاعلام الامني قد افاد في وقت سابق من اليوم بوقوع تفجير في مدينة تكريت العاصمة المحلية لمحافظة صلاح الدين.

وقال المركز في بيان اليوم، ان “اعتداء إرهابيا وقع بواسطة عجلة مفخخة في سيطرة الاقواس بمدينة تكريت”.