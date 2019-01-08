العراق يعلن الكميات المصدرة من الغاز السائل والمكثفات في 2018

أعلنت وزارة النفط عن مجموع الكميات والشحنات المصدرة من الغاز السائل و”المكثفات” للعام الماضي 2018

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان مجموع الكميات المصدرة من “مكثفات” الغاز بلغت (735،230) الف متر مكعب من خلال تصدير (32) شحنة ، اما مجموع الكميات والشحنات من الغاز السائل “غاز الطبخ ” فقد بلغت (204،438) الف طن من خلال تصدير (53)شحنة ، بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة غاز البصرة .

وأضاف جهاد ان تصدير الغاز السائل و”المكثفات” الى الاسواق العالمية يتم عبر مؤانى شركة غاز البصرة في خور الزبير بمحافظة البصرة جنوب العراق ، مؤكدا على ان الوزارة تهدف الى تعزيز الإيرادات المالية عبر تصدير الكميات الفائضة عن حاجة العراق.