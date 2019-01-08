العراق يمنع استيراد 10 محاصيل زراعية

أعلنت وزارة الزارعة العراقية يوم الاثنين عن منع استيراد محصول الخس لوفرته محليا.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان اليوم، ان الموافقة حصلت على منع استيراد (الخس ) ومن جميع المنافذ الحدودية واعتبارا من ه/ ١ /٢٠١٩ لوفرة المنتج المحلي.

واوضح ان القرار منح عشرة ايام للمستوردين الحاصلين على موافقة مسبقة والذين قاموا بإدخال جزءأ من الارساليات المستوردة وذلك لمنحهم الوقت الكافي لاستكمال ما تبقى منها.

وتابع النايف ان عدد المحاصيل الممنوعة من الاستيراد وصل الى عشرة محاصيل زراعية وهي ( الطماطة والباذنجان والجزر والنبق والبطاطا والشجر واللهانة والقرنابيط والذرة الصفراء والخس ) لوفرتها محليا.

وبين سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب اخر ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية ، فضلا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة اوشحة المنتج الزراعي ، مهيبا بجميع الجهات ذات العلاقة في المنافذ الحدودية بالالتزام بتنفيذ هذا القرار دعما لحماية المنتج المحلي.