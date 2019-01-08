العيون الساهرة بذكراها ومتطلبات النهوض وافاق المستقبل

رياض هاني بهار

نحتفل بذكرى مرورثمانية وتسعون عاما على تشكيل الشرطة العراقية الموافق في 9/كانون الثاني1922 الذي أصبح تقليدا سنويا، وبالوقت الذي أحيي فيها اخواني رجال الشرطة في هذا اليوم ممن كانوا بالخدمة وخارج الخدمة ، ظلت الشرطة العراقية وعبر مسيرتها الطويلة التي أمتدتما يقرب من مائة عام تمثل صمام الامان وخط الدفاع الاول في حفظ حياة وممتلكات المواطن العراقي واليد الامينة التي عملت دوماًعلي بسط هيبة الدولة وإنفاذ القانون .

ونحن نستقبل الذكرى الغالية واستقر هذا اليوم في ضميرنا ووجداننا وأصبح رمزًا متجددًا لبطولات رجال الشرطة الأوفياء الذي خاضوا أشرس المعارك ، وجادوا خلالها بأرواحهم الطاهرة من أجل عزة وكرامة وطنهم واستقلال وسلامة شعبه وأمانه ، ولايفوتنا الا ان نستذكر شهداءقوى الامن الداخلي العراقية الذين دفعوا أغلى التضحيات والذين بلغ عددهم من عام 2003 لغاية الوقت الحاضر( 25550) عدا شهدائنا الابرار قبل 2003 الذين ضحوا بارواحهم عند ادائهم لواجبهم المقدس، وجرحانا الذين بلغ عددهم (29520) عدا الاصاباتهم خفيفة لم تثبت ارقامهم ، وهذه الارقام تعتبراعلى التضحيات في اجهزة الشرطة بالعالم ، لقد كان رجال الشرطة مناضلين في مواجهة الجريمة والإرهاب بكل جسارة، لم يتخلفون يومًا عن واجبهم من أجل وطن ينعم بالسلام، واحدىالاجهزه التي تصدت لخطر الإرهاب ببسالة،

يستلهم رجال الشرطة من وطنيتهم وانتمائهم لهذه الارض يهتدون به في أدائهم لعهد قطعوه على أنفسهم بإرادة وطنية بأن لا تقوم للشر على أرض هذا الوطن قائمة، وهم في ذلك يتخذون بإيمان راسخ واقعهم مدركين بأن أمن الوطن وحماية مقدراته ومكتسباته هي رسالة تتواصل مسيرةأجيال الشرطة في أدائها مهما بلغت التحديات ، وسط أحداث تتعاظم فيها المخاطر وتتنامى فيها التحديات والتي لا تجد من رجال الشرطة الأوفياء إلا كل إصرار على التصدي بكل حسم لما يمس أمن الوطن وسلامة أراضيه ويبذلون في سبيل ذلك أرواحهم فداءً للوطن، ما خانتهم أبدًا شجاعتهم،وروت وما تزال دمائهم تراب هذا الوطن بامتداد ربوعه من أجل تعضيد أمنه واستقراره .

وفي هذا اليوم تبرز من جديد الخدمة الكبيرة التي يجب ان تؤديها المؤسسة الشرطوية العراقية، وعلينا التعامل مع متغيرات العصروتحدياته ، فإن عمل قوى الامن الداخلي بأسلوب عصري وحديث يشكل وسيلة هامة في هذا المجال ، من أجل اللحاق بركب التقدم ، بإصلاح أحوالنا،ووضوح الرؤي في أداء المهام ،بتطبيق السياسات الأمنية الثابتة والراسخة، واتباع نهج العقيدة الأمنية القائمة على احترام حق المواطن بالتعبيرعن رأيه وفقاً للقوانين .

ان ظروف العنف السابقة التي مرت بالعراق افرزت قيادات غيرمؤهلة ، لا تتناسب مع الظروف الحالية قيادات عسكرية كانت المرحلة تتطلبها افقدت الشرطة مهامها ووظيفتها الأساسية ، وتحولت الى قوة ماسكه للأرض مثل اَي قوة عسكرية ، ان الأوان ان تعاد قيادات الشرطة الى مدنيتها والعودة بممارسة مهامها الحقيقة ومغادرة الاجراءات والممارسات التي فرضتها فترة العنف ومحاربة داعش ، وهذا يتطلب تظافر جهود وطنية لدعم الخدمة الكبيرة التي يجب ان تؤديها المؤسسة الشرطوية العراقية، وعليناالتعامل مع متغيرات العصروتحدياته ، فإن عمل قوى الامن الداخلي بأسلوب عصري وحديث يشكل وسيلة هامة في هذا المجال ، من أجل اللحاق بركب التقدم بإصلاح أحوالنا، ووضوح الرؤي في أداء المهام ،بتطبيق السياسات الأمنية الثابتة والراسخة، واتباع نهج العقيدة الأمنية القائمة على احترام حق المواطن بالتعبيرعن رأيه وفقاً للقوانين .

واصبح وجوبا على قيادات الشرطوية التي تدير دفة الاموربتحديد المخاطرالحقيقه القادمة ، وتحديد الأولويات لإعادة بناء وضرورة السعي لتطوير الاداء ودعم القدرات من خلال التخطيط العلمي والاستعانة بأحدث النظم والتكنولوجيا الحديثة وعلى الارتقاء بالعنصر البشري باعتبارهركيزة العمل الأمني والارتقاء بالخدمات الأمنية في كافة المرافق الشرطية

واملنا باصلاح واعادة هيكلة بعض الادارات لتتناسب مع العصروتتجانس مع المرحلة لغرض النهوض بكل المهام بأبعاده الجنائية لنحفظ جبهتنا الداخلية في إطار احترام الدستور والقانون والتزام بمعايير حقوق الإنسان

وفي الختام ولما كان تحقيق الأمن الداخلي من أولى أولويات الدولة الحديثة ، فإننا نطمح ان يؤدي جهاز الشرطة عمله بأسلوب عصري وحديث ، يشكل وسيلة هامة لاداء مهام الامن ، لا سيما ان كافة الموارد المادية والبشرية متاحة، واصبح لزاما على الحكومةالحالية ، بوضع خطة متكاملة لاصلاح وتطوير جهاز الشرطة ، وعصرنة الوسائل وتزويد المؤسسة بالمعدات والأجهزة التكنولوجية الحديثة ، وابعاد الجيش عن مهام الامن الداخلي لفشلها باداء مهام غير مهامها الاصلية.