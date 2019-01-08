“القرار العراقي” يرد على اتهامات طالت رئيس كتلته بزيارة اسرائيل

أصدر تحالف القرار العراقي، اتهامات طالت رئيس كتلته بمجلس النواب، بشأن سفره الى اسرائيل.

وقال التحالف في بيان “ردا على النعيق البائس للصهيوني ايدي كوهين الذي ذكر فيه أن مجموعة من النواب أو من يمثلهم زاروا اسرائيل، ومن بين من أشار إليهم النائب خالد المفرجي رئيس كتلة تحالف القرار العراقي في مجلس النواب، يؤكد تحالف القرار العراقي أن هذا النعيق الصهيوني ليس إلا كذبة لن تنال من الموقف الوطني والقومي المشرف لخالد المفرجي، فهو ابن بار لأمته وجراح فلسطين ماثلة في قلبه قبل عينيه”.

واضاف “ما هذه الفرية المكشوفة الهدف سوى محاولة رخيصة للنيل من جهده وفعله الوطني والقومي، وهي لن تزيده إلا اصرارا على موقفه المبدئي من قضية فلسطين وحقوق شعبها المغتصبة”، حسب البيان.