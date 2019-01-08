القلم

حاولت أكتب قصيدة

ولن بچه بيدي القلم

گتله یحبیب علیمن

گال لي احروفي قليله

والجرح قصته طويله

او ماتكفي سطر امن الألم

گتله گلبي هذا عندك

اخذ من نبضه الحروف

گال شكتب؟

گتله اسمع گلبي واكتب

وصار يكتب…

وبين كل حرفين

والثالث بروحي

نهر من دموع يجري

وگلب ينزف

ودموعه تجري

وهو يمشي

او كل حياته

صار يمشي

اوما تعب من المشي

اوما وگف عن الكتابه

او لا سكت عن الحچي

وبصوت عالي

يصعد لسابع سمه

صاح گلبي:

الحزب أمي

الحزب ابوي

الحزب اخوتي

الحزب اهلي

الحزب بيتي

الحزب ذخري

الحزب دربي البيه

كل عمري فنيته

ولسه امشي

وباقي امشي

ما دام بعيوني نظر

وبگلبي نبض

وما دام بالدنيه فقير

وارمله وعدها يتامى

او طفل يبچي

ابقه امشي

ابقه امشي

الحزب عنواني الكتبته

بدمعة امي

وشيلة اختي

اونبض گلبي

او وين ما ذبني الدهر

او وين ما شرگ او غرب

يبقه عنواني الحزب

وجنسيتي قضيتي

واسمي انسان

او هلي كل الجياع

الباگ خبزتهم الذیب

بدنيه ظلمه

والوادم بغابه تعيش

وصار یاکل من چتفهم

او ويّه کل صیحة الم منهم

روحي غيمة آآآآآآآآآآآه

تصعد للسمه

او تمطر حروف القصيدة

من ألمهم

وغيمه ترعد من غضبهم

الحزب نبضي

البيه احيا

وبيه اموت

او كل شهيد

الطاح من فوگ الگمر

ضوه بدربي

وامي چانت

دوم تحچیلي عنهم

تگلّي يوليدي

تگلّي يبني

هيبه همه

او زلم همه

او همه شجعان او غيارى

وكل صفات الرسل عدهم

يبني ما بيهم نذل

او لا بيهم جبان او لا جلف

والشيوعي يمه مخلص

او صا دق بوعده او وفي

او ما يفرق بين اخوته امن البشر

او لا بدت منه الخيانه

او لا بده منه الغدر

او گبل ما تنخاهم الوادم

تلكه كبل الريح

یوصلك جدمهم

تلكه كبل الريح

یوصلك جدمهم

ومن چنت آنه زغير

وآنه اسمع كل حچيها

بگلبي تلهب نار

او بروحي تشب

چنت اگول

اشوکت اکبر

اشوكت اكبر

حتى اصير آنه مثلهم

اشوكت اكبر

حتى اصير آنه مثلهم

الدكتور ابراهيم الخزعلي

20/6/2017موسكو