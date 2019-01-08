المهندس شاكر الزاملي أفضل شخصية إستثمارية لعام ٢٠١٨

ضمن إحتفالية كبرى أقامتها وكالة موزاين نيوز اليوم الاثنين بمناسبة مرور الذكرى السنوية الرابعة على تأسيسها أختير المهندس شاكر الزاملي رئيس هيئة إستثمار بغداد بإستفتاء الجمهور الذي تنظمه الوكالة كأفضل شخصية إستثمارية لعام ٢٠١٨ وتم تكريمه بشهادة تقديرية ودرع الإبداعتثمينا” للدور الذي يقدمه والجهد الإستثنائي الذي يبذله في خدمة العملية الإستثمارية وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين من أجل إقامة مشاريعهم المتنوعة وبكافة القطاعات في العاصمة بغداد .

ومن أبرز الشخصيات التي تم تكريمها ايضا” الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء السابق كأفضل شخصية سياسية لعام ٢٠١٨ و الأستاذ مؤيد اللامي رئيس إتحاد الصحفيين العرب كأفضل شخصية إعلامية لعام ٢٠١٨ و الفريق الركن جليل الربيعي قائدعمليات بغداد كأفضل شخصية أمنية لعام ٢٠١٨ و السيدة ذكرى علوش أمينة بغداد كأفضل شخصية خدمية لعام ٢٠١٨ وغيرهم الكثير من الشخصيات المهمة التي كان لها دور بارز في تقديم أفضل مستوى من الخدمات للبلاد .

وقد حضر الإحتفالية عدد كبير من المسؤولين منهم الأمين العام لمجلس الوزراء د. مهدي العلاق و أعضاء مجلس النواب العراقي و المتحدث الرسمي بإسم رئيس مجلس النواب ومحافظ بغداد ونخبة من أبرز الفنانين والإقتصاديين والمثقفين وقادة الأجهزةالأمنية وناشطو المؤسسات المدنية وعدد كبير من وسائل الإعلام .

وتخلل الإحتفالية فعاليات عدة بضمنها الإحتفاء بالمبدعين من كافة شرائح المجتمع العراقي وتكريمهم بدرع الإبداع تثمينا” للدور المميز الذي يقومون به والجهود التي يبذلونها خدمة للعراق والصالح العام .

هذا ودأبت وكالة موازين على إقامة هذا الحفل سنويا” لدعمها المبدعين ممن هم أكثر عطاءا” وجهدا” وتميزا” في المجتمع لإبراز الدور المشرق الذي يقومون به وتجشيعهم على تقديم الأفضل وتحقيق التألق والنجاح في عملهم .