“النبيذة” العراقية تدخل قائمة الجائزة العالمية للرواية العربية

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية (آي باف) في أبوظبي، اليوم الاثنين، القائمة الطويلة لدورتها الـ12، التي ضمت 16 من بين 134 رواية.

وضمت القائمة روايات “نساء بلا أثر” للبناني محمد أبي سمرا، و”مي: ليالي إيزيس كوبيا” للجزائري واسيني الأعرج، و”سيدات الحواس الخمس” للأردني جلال برجس، و”بريد الليل” للبنانية هدى بركات، و”رغوة سوداء” للكاتب حجي جابر من إريتريا، و”مسرى الغرانيق في مدن العقيق” للسعودية أميمة الخميس.

كما ضمت روايات “غرب المتوسط” للمغربي مبارك ربيع، و”شمس بيضاء باردة” للأردنية كفى الزعبي، و”أنا وحاييم” للجزائري الحبيب السائح، و”صيف مع العدو” للسورية شهلا العجيلي، و”الوصايا” للمصري عادل عصمت، و”النبيذة” للعراقية إنعام كجه جي، و”بأي ذنب رحلت؟” للمغربي محمد المعزوز، و”قتلت أمي لأحيا” للبنانية مي منسي، و”إخوةم حمد” للعراقية ميسلون هادي، و”الزوجة المكسيكية” للمصري إيمان يحيى.

وقالت إدارة الجائزة في بيان ان “من بين قائمة الروائيين الستة عشر الذين وصلت أعمالهم إلى القائمة طويلة ثمة العديد من الأسماء المألوفة، من بينهم 6 سبق أن وصلوا إلى المراحل الأخيرة للجائزة وهم أميمة الخميس وهدى بركات وإنعام كجه جي وواسيني الأعرج ومي منسي وشهلا العجيلي”.

وتابع البيان “شهدت دورة عام 2019 من الجائزة وصول 10 كتاب للمرة الأولى إلى القائمة الطويلة وهم: محمد أبي سمرا، وإيمان يحيى، وجلال برجس، وحجي جابر، ومبارك ربيع، وكفى الزعبي، والحبيب السائح، وعادل عصمت، ومحمد المعزوز، وميسلون هادي”.

وتأسست الجائزة في 2007 وتدار برعاية مؤسسة جائزة مان بوكر فيلندن، بينما تمولها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بدولة الإمارات.

ومن المنتظر إعلان القائمة القصيرة للجائزة لهذا العام في الخامس من شباط، وتضم 6 روايات تنال كل منها 10 آلاف دولار، بينما تحصل الرواية الفائزة في نيسان على 50 ألف دولار.