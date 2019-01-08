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الهيأة السياسية لتحالف الاصلاح والاعمار تقعد اجتماعاً برئاسة الحكيم

عقدت الهيأة السياسية لتحالف الاصلاح والاعمار، الاثنين (7 كانون الثاني 2019)، اجتماعاً برئاسة رئيس التحالف عمار الحكيم.

وقال المكتب الاعلامي للتحالف في بيان مقتضب إن “الهيأة عقدت اجتماعها الدوري مساء الاثنين برئاسة عمار الحكيم رئيس تحالف الاصلاح والاعمار”.

وكان الحكيم التقى، الاثنين (7 كانون الثاني 2018)، رئيس الجمهورية برهم صالح، وأكد الطرفان على ضرورة الإسراع باستكمال الكابينة الوزارية.

وذكر الحكيم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه “استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، وتم خلال اللقاء استعراض نتائج جولاته الإقليمية الأخيرة، حيث تم التأكيد على اهمية هذه اللقاءات والجولات للتعريف بالواقع العراقي الجديد والانتصارات التي تحققت”.

ولفت، الى أنه “استعرض مع صالح مستجدات الوضع السياسي في العراق، واستكمال الكابينة الوزارية، وضرورة حسم هذا الملف بأسرع وقت، ليتسنى للحكومة تقديم الخدمات وتنفيذ برامجها الخدمية والتنموية”.

واشار رئيس تحالف الاصلاح والاعمار، الى أن “الطرفين أتفقا على أن امن المنطقة يبدأ من أمن واستقرار العراق”.

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