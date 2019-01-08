بارزاني يبحث مع القنصل الأمريكي عدة ملفات منها تشكيل حكومة كوردستان

استقبل رئيس وزراء اقليم كوردستان نيجرفان بارزاني، اليوم الاثنين، القنصل الامريكي في اقليم كوردستان ستيف فاكن ووفداً مرافقاً له.

وجرى خلال لقاء البحث في العلاقات بين اقليم كوردستان والولايات المتحدة في الماضي والحاضر وسبل تعزيزها، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية لاقليم كوردستان وأحوال النازحين واللاجئين في اقليم كوردسستان.

وعبر فاكن عن الشكر للمساعدات التي قدمتها حكومة اقليم كوردستان للنازحين واللاجئين، وتم بهذا الخصوص التأكيد على التعاون بين أربيل وبغداد والمجتمع الدولي.

وتم خلال اللقاء الحيدث عن الأوضاع السياسية في اقليم كوردستان حيث سلط نيجرفان بارزاني الضوء على جهود تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة واستمرار عملية الإصلاح، وعلى أحدث تطورات العلاقة بين أربيل وبغداد.

وقيم فاكن عالياً سياسة حكومة اقليم كوردستان في الاهتمام بثقافة التعايش والتسامح، شاكراً مؤسسات حكومة اقليم كوردستان على المساعدات التي تقدمها لقنصلية بلاده في أربيل.

وكان النقاش حول أوضاع الشرق الأوسط وأحدث التطورات في المنطقة، موضوع الحديث في جانب آخر من اللقاء.