بلقيس تشارك في إفتتاح كأس آسيا بأوبريت “زانها زايد” وتطرح أول أعمالها الغنائية في 2019 “قالوا أشياء”

خبر صحفي:

بعد أن قضت عدة أيام في إجازة برفقة عائلتها، عادت الفنانة بلقيس أحمد لنشاطاتها الفنية، من خلال عملين غنائيين، أوبريت “زانها زايد” في إفتتاح كأس أمم آسيا لكرة القدم «الإمارات 2019»، والثاني إصدار أغنية منفردة جديدة الأولى لها في عام 2019 بعنوان “قالوا أشياء” وذلك عبر قناتها الرسمية في “اليوتيوب”.

وحملت مشاركتها في أوبريت “زانها زايد” غناء الفنانين حسين الجسمي وعيضة المنهالي في حفل إفتتاح البطولة القارية كأس أمم آسيا النسخة الـ17، وقدمته في استاد مدينة زايد الرياضية، وسط إستعراضات متنوعة شملت مجموعة من الأعمال التراثية الإماراتية والخليجية والعالمية، حيث صاغ الكلمات الأوبريت الشاعر عارف الخاجة، ولحنه خالد ناصر ووزع موسيقاه المايسترو وليد فايد، وقام بعملية المكس المهندس عمرو هاشم، وتم تنفيذه ضمن الموصفات الموسيقية العالمية ما بين دبي ولندن والقاهرة ومدينة جدة حيث سجلت بلقيس صوتها في أحد استوديوهاتها الصوتية.

وأعربت بلقيس عن فخرها لكونها جزءاً في هذا الحدث القاري والعالمي الذي يقام على أرض الإمارات، والمشاركة في تقديم لوحات موسيقية جميلة وصادقة فيها الأمل والطموح والتسامح ويحمل عنوان القائد والمؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، شاكرة جميع من ساهم في إنجاح هذا العمل وتقديمه بهذا الشكل العالمي أمام جميع من يشاهد البطولة الرياضية القارية، متمية التوفيق لجميع المنتخبات الخليجية والعربية المشاركة في البطولة.

وبأسلوب غنائي مختلفة ومتميز، ويحمل في كلماته ولحنه أفكاراً جديدة في عالم الغناء، طرحت بلقيس أغنية منفردة جديدة بعنوان “قالوا أشياء” من كلمات مشاري إبراهيم وألحان متعب الفرج وتوزيع ومكس وماستر حسام كامل، يرافقها تزايد مستمر في كل ساعة بنسبة المشاهدة في قناتها الرسمية في موقع “اليوتيوب”.

ملاحظة: مرفق لينك أغنية “قالوا أشياء” من قناة بلقيس في “اليوتيوب”:

https://www.youtube.com/watch?v=-W_RW8TnfyU&feature=youtu.be