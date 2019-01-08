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تحالف الصدر يبدي موقفا من زيارة “برلمانيين عراقيين” لإسرائيل: هذا ما سنفعله

علق تحالف “سائرون”، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الاثنين على انباء تحدثت عن زيارة عدد من النواب العراقيين الى اسرائيل.

وقال النائب عن التحالف رعد المكصوصي، ان “مجلس النواب سوف يتحقق ويدقق بالأنباء التي تحدثت عن زيارة عدد من النواب الى اسرائيل”، مبينا ان “المعلومات التي انتشرت هي فقط على وسائل الاعلام، دون اي دليل، وهي بحاجة الى التحقق”.

وبين انه “بعد التدقيق من صحة الانباء سوف يتخذ مجلس النواب العقوبات وفق القانون والدستور العراقي، الذي يحضر التعامل مع الكيان الصهيوني، لكن نحن الان بصدد التحقق من ما نشره على وسائل الاعلام”.

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