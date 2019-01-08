ترشيح “البياتي” لوزارة الدفاع

قدم رؤساء في كتلة الإصلاح والإعمار، مرشحا جديدا لوزارة الدفاع، المنصب الذي تعرقل تسمية شاغره بسبب خلافات سياسية، بالاضافة الى الداخلية.

واطلعت مراسلنا على وثيقة موقعة من قبل 6 قادة في الكتلة تدعم ترشيح (مهند حسام الدين البياتي) لتولي حقيبة الدفاع.

وعلى الرغم من مرور نحو سبعة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية، فإن مجلس النواب العراقي لم يتمكن من منح الثقة لكامل كابينة عادل عبدالمهدي المكونة من 22 وزيرا.

ووفقاً للعرف السياسي بعد 2003 فإن الوزارات تُقسَّم على أساس طائفي وعرقي، ووفقاً لما حققته الكتل من مقاعد في الانتخابات النيابية.

وجاء في هذا العرف أن تكون وزارة الداخلية من حصة “الشيعة”، ووزارة الدفاع من حصة “السُّنة”.