تفجير انتحاري في الرقة يوقع 13 قتيل وجريح

لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون، اليوم الاثنين، جراء قيام أحد عناصر تنظيم داعش بتفجير نفسه في وسط مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من قوات التحالف الدولي التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية في شرق سوريا.

وقالت مصادر محلية من المنطقة إن «عنصراً من تنظيم داعش فجّر نفسه داخل مبنى النفوس (المبنى العام) في مدينة الرقة، ما أسفر عن مصرع خمسة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة».

وأضافت أن «قوى الأمن الداخلي فرضت طوقاً أمنياً في المنطقة، فيما سارعت سيارات الإسعاف إلى مكان الانفجار لنقل المصابين والجرحى إلى المشافي القريبة في المدينة».

وعقب ذلك، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم في بيان عبر ‹وكالة أعماق› التابعة له، وقال إن عدة أشخاص قُتلوا إثر تفجير أحد أفراده نفسه اليوم الاثنين في مبنى عام بمدينة الرقة.

وأوضح البيان، أن الهجوم استهدف أحد مقرات الانتساب لقوات سوريا الديمقراطية في الرقة، وأن 17 شخصاً سقطوا بين قتيل وجريح.

هذا ولم تصدر القوى الأمنية في مدينة الرقة أي توضيح حول الحادث حتى اللحظة.