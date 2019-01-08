حكومة كوردستان توافق على تعيينات في محافظاتها

وافق مجلس وزراء اقليم كوردستان على تعيين خريجي كليات الصحة العام لعام 2017 – 2018.

وقرر المجلس الموافقة على تعيين 137 خريجا في العاصمة اربيل، و158 في السليمانية، و57 خريجا في دهوك.