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حكومة كوردستان توافق على تعيينات في محافظاتها

وافق مجلس وزراء اقليم كوردستان على تعيين خريجي كليات الصحة العام لعام 2017 – 2018.

وقرر المجلس الموافقة على تعيين 137 خريجا في العاصمة اربيل، و158 في السليمانية، و57 خريجا في دهوك.

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