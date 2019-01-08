حينما تدمع العيون

عصمت شاهين دوسكي

حين ما تدمع العيون

لا تجد إلا ظلك المسجون

فما بالكم أيها الكارهون ؟

تغتصبون ، تسرقون ، تفسدون

ثم للمساجد ، تصلون

أي إله تعبدون ؟

الله كريم ولا غاصب

الله حليم ولا سارق

الله جميل ولا فاسد

فلمن ترفعون أيديكم وتدعون ؟

تعبدون الصور والأصنام والذات

وأمامهم تسجدون

تدمرون الحب والحلم والأمل

وفي الليل ، تحلمون

فما بالكم أيها الأقربون ، الأبعدون

تلبسون ألف قناع

وراء ألف قناع ، تبتسمون

توعدون تخلفون

وفي العلن تكذبون

وصلة الرحم تقطعون

فاسجدوا للصور والأصنام

والبساتين المغتصبة والصروح المشروخة

ليتكم تعلمون

لكنكم تعبثون ، جاهلون

وبين الجمرات لاهثون

ويلكم من ميراث ، تأكلون

فاسجدوا كما تشاؤون

واعبدوا الإله الذي صنعتموه

في أنانيتكم وذاتكم كما ترغبون

في وحدتك

حينما تدمع العيون

لا تجد إلا ظلك المسجون