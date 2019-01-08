حينما تدمع العيون
عصمت شاهين دوسكي
حين ما تدمع العيون
لا تجد إلا ظلك المسجون
فما بالكم أيها الكارهون ؟
تغتصبون ، تسرقون ، تفسدون
ثم للمساجد ، تصلون
أي إله تعبدون ؟
الله كريم ولا غاصب
الله حليم ولا سارق
الله جميل ولا فاسد
فلمن ترفعون أيديكم وتدعون ؟
تعبدون الصور والأصنام والذات
وأمامهم تسجدون
تدمرون الحب والحلم والأمل
وفي الليل ، تحلمون
فما بالكم أيها الأقربون ، الأبعدون
تلبسون ألف قناع
وراء ألف قناع ، تبتسمون
توعدون تخلفون
وفي العلن تكذبون
وصلة الرحم تقطعون
فاسجدوا للصور والأصنام
والبساتين المغتصبة والصروح المشروخة
ليتكم تعلمون
لكنكم تعبثون ، جاهلون
وبين الجمرات لاهثون
ويلكم من ميراث ، تأكلون
فاسجدوا كما تشاؤون
واعبدوا الإله الذي صنعتموه
في أنانيتكم وذاتكم كما ترغبون
في وحدتك
حينما تدمع العيون
لا تجد إلا ظلك المسجون