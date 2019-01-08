فتاة ٌعربيه
عبد صبري أبو ربيع
ما أجمل الفتاة العربيه
مدنيةٌ أو بدويه
فتاة الجزيرة العربيه
حضرموتيه يمنيه
كالقهوة شربها صباحاً ومسيه
عُمانيةٌ كويتيه
خمارها كالفتاة العلويه
وكالنياق البيض بحرانيه
واهٍ يا جمال الفتاة العربية
ورِقة الورد اللبنانيه
عطرها يفوح ُ كربيع الصبيه
كالبلور الفتاة السوريه
إشراقها قمرٌ واقبالها بدريه
وأنتِ أيتها الاماراتيه
لذيذةٌ بالجمال ثريه
ونعيم الحياة عند القطريه
سمراء كأنها صقور البريه
الشمس لا تغرب عن الجزائريه
ودها كتومٌ وصدودها أجنبيه
والحنان كله عند التونسيه
غزالٌ شارد في البريه
واهٍ أيتها المغربيه
قوامٌ وعيون نرجسيه
عاشق يفتش عن الحوريه
جوريتي والله البغداديه
وهمسات القلب المصريه
فجرها ساحر وخدودها عسليه
سمراء كالمسك السودانيه
وليل تصنعه الصوماليه
ما اجمل الفتاة الليبيه
ضبيهٌ وفيه
موريتانيهٌ الهوى سخيه
البدر خجولٌ من طلعتها القمريه
وعسل النحل الاردنيه
وكالجبل الاشم الفتاة الفلسطينيه
كأنها البنفسج فواحة عربيه
سمائها صحو وعيونها ذهبيه
أسفي على الامة العربيه
تمزقت وصارت منسيه
تأكلها الاجناب وتنفي الهويه
دعيني ارجع لفتاتي العراقيه
هي حياتي وسكني الابديه
وأنا أحيا وأموت بين أذرعٍ عراقيه