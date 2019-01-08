قوّة أميركيّة تطلب تسليمها مقرّاً عسكريّاً قرب كركوك

أعلن مسؤول قوات البيشمركة في محور بردي نوري حمه علي، أن قوة أمريكية كبيرة ذهبت إلى معسكر (k1) في كركوك، وطالبت بتسليم المعسكر إليها. وقال حمه علي إن “قوة أمريكية كبيرة توجهت إلى المعسكر وقالت إنه يجب أخذ هذا المعسكر نظراً لعدم وجود موقع بديل لتمركزها”.

وأضاف أن “وجود القوات الأمريكية في المعسكر سينعكس إيجاباً على العلاقات بين البيشمركة والقوات العراقية، لأن وفد البيشمركة على تواصل مستمر مع التحالف لتطبيع الأوضاع في كركوك وإخراج القوات المختلفة الدخيلة من كركوك”.

وتابع: “جزء من القوات الأمريكية التي توجهت إلى المعسكر قادمة من سوريا والأخرى قادمة من الأنبار”.

يشار إلى أن معسكر كي وان يقع على بعد 15 كم من كركوك، ويتمركز فيه الجيش العراقي منذ 16 تشرين الاول 2017.

وكان مصدر أمني في محافظة الأنبار قد كشف، أمس الإثنين عن قيام قوات أمريكية بمداهمة صحراء الأنبار الغربية بهدف تأمين مناطق تواجدها.

وأشار المصدر الأمني في تصريحات صحفية لم يتسنّ لـ(المدى) التأكد منها إلى أن “قوات أمريكية مسنودة بطائرات حربية داهمت مناطق صحراء قضاء الرطبة غربي الأنبار، في خطوة تهدف إلى تأمين جميع مناطق تواجدها بالقرب من الشريط الحدودي مع سوريا من خطر استهدافها”.

وأضاف المصدر أن القوات الأمريكية التي داهمت مناطق عمق صحراء قضاء الرطبة كانت بصحبة قوات أمنية عراقية، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية دمرت خزانا للوقود ومخبأ للأسلحة والعتاد.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد وصل يوم 26 كانون الأول الماضي إلى قاعدة “عين الأسد” العسكرية في العراق وذلك في زيارة مفاجئة، ما ولد ردود أفعال سياسية وشعبية غاضبة. بالتوازي مع ذلك، عقدت عمليات قاطع الانبار في الحشد الشعبي، اجتماعا أمنيا في قضاء القائم بحضور أمراء ألوية القاطع لمناقشة الوضع الامني ورفع جاهزية القوات على الشريط الحدودي لمنع أي تسلل من عناصر داعش الإرهابي.

وقال معاون قائد عمليات قاطع الانبار أحمد نصر الله في بيان إن “الاجتماع شهد مناقشة الوضع الامني والاستطلاعات الميدانية بحسب توجيه قائد القاطع قاسم مصلح كما تحدث أمراء الالوية عن جاهزية مجاهديهم لرد أي خطر او تسلل يحصل”.

واضاف نصر الله ان “قوات الحشد الشعبي مستمرة في الاستطلاعات الميدانية والتنسيق العالي مع القوات الامنية من الجيش والشرطة في الانبار لتنسيق العمل وضمان ديمومة الامن لأهلنا في الانبار”.