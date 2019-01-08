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كوردستان على موعد مع موجة برد وثلوج تجتاحها وهيئة تطلق تحذيرا من التنقل

اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء تعرض اقليم كوردستان لموجة جديدة من الثلوج اعتبارا من يوم غد الاربعاء.

وقالت المديرية في بيان اليوم، ان الاجواء يوم غد الاربعاء، ستكون باردة جدا وستشهد المناطق الجبلية والاقضية النواحي القريبة منها هطول موجة جديدة من الثلوج.

واوضح البيان ان موجة الثلوج الجديدة ستشمل مركزي محافظتي السليمانية ودهوك، مما سيؤدي الى انخفاض جردات الحرارة بشكل كبير.

واضاف البيان ان موجة البرد الجديدة ستؤدي الى حصول موجات صقيع وخاصة اثناء الليل والصباح الباكر من يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وحذرت دائرة الانواء الجوية في بيانها، المواطنين من موجة البرد والصقيع، مشيرة الى ضرورة الحذر اثناء استخدام المركبات وخاصة في يومي الخميس والجمعة.

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