كوهين يكشف اسماء نواب عراقيين او ممثلين عنهم زاروا اسرائيل

كشف الكاتب والصحفي الاسرائيلي ايدي كوهين، اسماء لنواب عراقيين او اشخاص من طرفهم زار بلاده ضمن وفود قال في تصريح سابق انها رسمية من الحكومة في بغداد.

وقال كوهين في تغريدة على حسابه بتويتر، “هؤلاء النواب أو أشخاص من طرفهم كانوا ضمن الوفود التي زارت إسرائيل:

“ممثلون السنة، احمد الجبوري عن نينوى، احمد الجربا عن نينوى، عبدالرحمن اللويزي عن نينوى نائب سابق، عبدالرحيم الشمري عن نينوى بالإضافة إلى، خالد المفرجي عن محافظة كركوك، وعالية نصيف عن بغداد شيعية”.

واضاف، “اكيد جميع النواب الي ذكرتهم سينكرون زياراتهم لإسرائيل”.

وتابع في تغريدة اخرى، “العراقيون حطموا رقم قياسي بالنفاق. الوفود العراقية تزدحم على اسرائيل، ثم يتهمون كوردستان بأن لها علاقة مع اسرائيل، ليش حلال على العراقيين وحرام على الكورد؟؟

ودعا السياسي العراقي البارز مثال الالوسي، العراق الى فتح قنوات مع اسرائيل. بعد ان اكدت تل ابيب ان ثلاثة وفود سياسية عراقية قد زارت اسرائيل مؤخرا، “ضمت شخصيات شيعية وسنية وزعماء محليين لهم تأثير بالعراق”.

وبحسب المعلن فان هناك قطيعة بين بغداد وتل ابيب منذ إعلان قيام إسرائيل عام 1948.

وكان الكاتب والصحفي الاسرائيلي ايدي كوهين قد كشف عن ان الوفود الثلاثة بحثت “الانسحاب الإيراني من جنوب سوريا مقابل وقف القصف الاسرائيلي، حل الأحزاب الشيعية ويعلن العراق وسوريا ولبنان ودول الخليج التطبيع”.

وقد شهدت السنوات الأخيرة انطلاق حملات منظمة لناشطين دعوا للتطبيع مع إسرائيل، محملين القضية الفلسطينية وزر ما أصاب العراق من حروب وأزمات.

واعتبر هؤلاء أن موقف العراق الرافض للصلح مع إسرائيل هو الذي جره إلى الحروب والويلات، وأنه كان بالإمكان تجنب كل ذلك لو انخرط العراق في عملية سلام الشرق الأوسط.