مجلس كركوك يخفق باقالة طالباني

اخفق مجلس محافظة كركوك باقالة رئيس مجلسه ريبوار طالباني.

واصدرت رئاسة محكمة استئناف كركوك الاتحادية نهاية العام المنصرم حكماً غيابياً يقضي بالحبس البسيط لمدة 6 اشهر بحق رئيس مجلس المحافظة ريبوار طالباني.

واتخذ طالباني من مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان محلا لإقامته بعد احداث 16 اكتوبر عام 2017.

وكان اقليم كوردستان قد اجرى في 25 ايلول من العام ذاته استفتاء شمل المناطق المتنازع عليها بينها كركوك اذ ايد 93% من المصوتين الاستقلال عن العراق مما دفع الحكومة الاتحادية بشن عملية عسكرية واستعادة مناطق النزاع وانسحاب قوات البيشمركة منها في 16 اكتوبر من العام ذاته.

وفشل مجلس محافظة كركوك الذي عقد جلسة اليوم الثلاثاء بالتصويت على اقالة طالباني لعدم اكتمال النصاب القانوني في عدد الحضور.