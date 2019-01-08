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مسؤول بمتنازع عليها يكشف عن “ذعر ومخاوف أمنية” بين المواطنين وارتفاع بحالات السرقة

اعلن مسؤول محلي في مدينة خانقين، المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، انه بعد الاحداث الاخيرة في محيط خانقين، فان وجود دور لقوات الاسايش بات ضرورياً، لمنع وقوع احداث خطيرة في حدود المدينة.

ونقل اعلام الاتحاد الوطني عن سمير محمد نور، رئيس مجلس قضاء خانقين قوله، ان الاحداث الاخيرة في القرى التابعة للقضاء واخرى بالقرب من المدينة بثت الذعر والقلق بين المواطنين.

واضاف ان قوات الاسايش لها دورها الهام، الا انه من الضروري جدا ان يكون لها دور اكبر في هذه الظروف لحماية امن المدينة، مؤكدا انه “ورغم وجود التهديدات الارهابية، فان حالات السرقة ايضا أصبحت في ارتفاع، وهذا يشكل خطرا يجب معالجته”.

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