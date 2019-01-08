منتخب العراق يهزم فيتنام بصعوبة

فاز منتخب العراق لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بصعوبة على نظيره الفيتنامي بثلاثة اهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب مدينة زايد الرياضية، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة، بكأس أمم آسيا 2019.

ونجح العراق بقلب تأخره مرتين، ومن ثم نجح بخطف هدف الفوز القاتل ليخرج بأول ثلاث نقاط له في البطولة.

تقدمت فيتنام بهدف في الدقيقة 24 بالخطأ من مدافع العراق علي فائز، لكن مهند علي استطاع تعديل النتيجة في الدقيقة 35، ثم تقدم المنتخب الفيتنامي مرة اخرى في الدقيقة 42 عن طريق كونغ فيونغ نغوين، لكن اللاعب البديل همام طارق نجح في تحقيق التعادل في الدقيقة 60، الى ان حسم الفريق العراقي الفوز عبر محترفه علي عدنان في الدقيقة 90.