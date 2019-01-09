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أردوغان يضرب مثلا بصدام حسين في حماية الكورد في العراق

عبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يوم الثلاثاء عن رفضه للتصريحات التي ادلى بها مستشار الامن القومي الامريكي جون بولتن بشأن الكورد في سوريا.

وقال اردوغان في كملة له اليوم ان بولتن ارتكب خطأ جسيما ولا يمكن قبول التصريحات التي أدلى بها بولتون في إسرائيل بشأن سوريا .

واضاف ان “ادعاءات استهداف الكورد (من قبل تركيا) هو افتراء دنيء”، حسب تعبيره.

واضاف ان تركيا استقبلت اكثر من نصف مليون انسان عندما هاجم صدام حسين في تسعينيات القرن المنصرم الكورد في العراق، وكذلك اقدمت انقرة على الفعل نفسه عندما هاجم النظام السوري السكان واستقبلت تركيا مختلف المكونات من دون تمييز”.

وتابع اردوغان انه “سنبدأ قريباً جداً التحرك ضد التنظيمات الإرهابية في الأراضي السورية”، مستدركا القول “لا يمكننا قبول الرسالة التي بعثها بولتون من إسرائيل”.

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