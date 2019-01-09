Posted on by

أكثر من 3 ملايين سائح زاروا كوردستان بعام و”التومان” منع زيادة المعدل

اعلنت وزير السياحة والبلديات في إقليم كوردستان، نوروز مولود يوم الثلاثاء ان أكثر من 3 ملايين سائح زاروا الاقليم في عام 2018.

وقالت مولود في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في العاصمة اربيل ان ثلاثة ملايين، و57 الف سائح قد زاروا اقليم كوردستان العام الماضي.

واضافت ان معدل اقبال السائحين على الاقليم في عام 2018 ارتفع بنسبة 47% عن عام 2017.

وتابعت مولود ان حكومة اقليم كوردستان كان لديها خطة في رفع معدل السائحين الى 3 ملايين سائح وقد نجحت في ذلك والنسبة فاقت المتوقع.

وبشأن تراجع اقبال الايرانيين على السياحة في الاقليم قالت الوزير انه بسبب انخفاض سعر الصرف التومان (العملة المحلية الايرانية) اضافة الى ارتفاع اجور النقل من قبل ايران وليس من كوردستان انخفض معدل السائحين من ذلك البلد الى كوردستان.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close