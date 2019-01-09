أكثر من 3 ملايين سائح زاروا كوردستان بعام و”التومان” منع زيادة المعدل

اعلنت وزير السياحة والبلديات في إقليم كوردستان، نوروز مولود يوم الثلاثاء ان أكثر من 3 ملايين سائح زاروا الاقليم في عام 2018.

وقالت مولود في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في العاصمة اربيل ان ثلاثة ملايين، و57 الف سائح قد زاروا اقليم كوردستان العام الماضي.

واضافت ان معدل اقبال السائحين على الاقليم في عام 2018 ارتفع بنسبة 47% عن عام 2017.

وتابعت مولود ان حكومة اقليم كوردستان كان لديها خطة في رفع معدل السائحين الى 3 ملايين سائح وقد نجحت في ذلك والنسبة فاقت المتوقع.

وبشأن تراجع اقبال الايرانيين على السياحة في الاقليم قالت الوزير انه بسبب انخفاض سعر الصرف التومان (العملة المحلية الايرانية) اضافة الى ارتفاع اجور النقل من قبل ايران وليس من كوردستان انخفض معدل السائحين من ذلك البلد الى كوردستان.